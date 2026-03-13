4 C
Craiova
vineri, 13 martie, 2026
Cutremur de 5,5 grade în nord-estul Turciei. Seismul a fost resimțit în mai multe provincii

De Mariana BUTNARIU
Seismul s-a produs în districtul Niksar
Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 grade pe scara Richter a avut loc vineri dimineață în nord-estul Turciei, în provincia Tokat, potrivit autorităților turce.

Conform datelor publicate de Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor și Situațiilor de Urgență, cutremurul s-a produs la ora 03:35 (00:35 GMT), în districtul Niksar.

Seismul a fost resimțit și în provinciile învecinate:

  • Samsun
  • Amasya
  • Ordu
  • Sivas

Autoritățile au precizat că până în acest moment nu au fost raportate pagube sau victime.

Cutremur la mică adâncime

Potrivit datelor furnizate de United States Geological Survey, seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, ceea ce îl face un cutremur de suprafață, de regulă mai ușor resimțit de populație.

Turcia este una dintre țările cu activitate seismică ridicată, fiind traversată de mai multe falii tectonice importante.

