Weekend de poveste la Teatrul Colibri din Craiova: două spectacole pentru copii

Actorii de la Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova îi așteaptă pe cei mici, în acest weekend, la două spectacole pline de imaginație și muzică. Programul include producțiile „Elefănțelul curios” și „Bună dimineața, noapte bună!”, recomandate copiilor cu vârsta de peste 3 ani.

„Elefănțelul curios”, sâmbătă seara

Sâmbătă, 14 martie 2026, de la ora 18:00, publicul este invitat la spectacolul „Elefănțelul curios”, adaptare după Rudyard Kipling.

Scenariul și regia sunt semnate de Geo Balint, scenografia aparține lui Tünde Tomos, iar muzica și versurile sunt realizate de Marin Fagu.

Distribuția îi aduce pe scenă pe actorii:

Oana Stancu, Geo Dinescu, Robert Iovan, Adriana Ioncu, Daniel Mirea, Alla Cebotari, Marin Fagu, Ionica Dobrescu și Cosmin Dolea.

Spectacolul este o poveste amuzantă și educativă, inspirată din universul exotic al poveștilor lui Kipling, care urmărește drumul inițiatic al unui elefănțel curios, în căutarea răspunsurilor despre lume și despre propriile limite.

Spectacol muzical pentru cei mici, duminică dimineața

Duminică, 15 martie, de la ora 11:00, pe scena teatrului va fi prezentat spectacolul „Bună dimineața, noapte bună!”, după poveștile lui Donald Bisset.

Traducerea este realizată de Ivan Juvetov și Adriana Bora, regia poartă semnătura lui Joro Ivanov, scenografia (decoruri, costume și păpuși) este creată de Eustațiu Gregorian, iar muzica este compusă de Alexandr Mihailov.

În distribuție joacă actrițele Adriana Ioncu și Alla Cebotari.

Spectacolul este muzical și interactiv, construit în jurul unei rivalități amuzante dintre zi și noapte, fiecare încercând să câștige simpatia copiilor.

