(VIDEO) Guvernul a adoptat bugetul pe 2026. Ilie Bolojan: „Am propus un buget echilibrat, principala provocare este reducerea deficitului”

Guvernul a adoptat joi seară proiectul bugetului de stat pentru 2026, care urmează să fie transmis Parlamentului vineri dimineață pentru dezbatere și aprobare, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Executivul susține că documentul este construit în jurul reducerii deficitului și al creșterii investițiilor publice.

Deficit estimat la 6,2% din PIB

Potrivit datelor prezentate de Guvernul României, bugetul pentru 2026 este construit pe un cadru macroeconomic moderat.

Principalii indicatori economici estimați pentru anul viitor sunt:

Creștere economică: 1%,

PIB estimat: 2.045,2 miliarde lei,

Inflație medie anuală: 6,5%,

Creșterea salariului mediu net: 5,5%.

Veniturile bugetului general consolidat sunt estimate la 736,5 miliarde lei, în timp ce cheltuielile vor ajunge la 864,3 miliarde lei, ceea ce duce la un deficit bugetar de 127,7 miliarde lei, adică 6,2% din PIB.

„Am propus un buget echilibrat, care are câteva provocări, una dintre cele mai importante fiind reducerea deficitului”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Salariile și pensiile rămân înghețate

Printre principalele măsuri prevăzute în buget se numără menținerea la nivelul din decembrie 2025 a mai multor drepturi salariale și sociale.

Astfel:

salariile de bază din sectorul public rămân la nivelul din decembrie 2025,

sporurile și indemnizațiile se mențin la același nivel,

pensiile din sistemul public și special rămân la nivelul actual,

punctul de referință pentru pensii rămâne 81 lei.

În plus:

voucherele de vacanță vor fi de 800 lei, pentru bugetarii cu salarii nete de până la 6.000 lei,

indemnizația de hrană de 347 lei lunar se acordă doar angajaților cu salarii nete sub 6.000 lei,

nu se acordă prime, bonusuri sau ore suplimentare plătite, cu unele excepții.

Investițiile cresc la peste 8% din PIB

Guvernul susține că investițiile vor reprezenta prioritatea bugetului din 2026.

Volumul total al investițiilor este estimat la aproximativ 164 miliarde lei, cu aproape 26 miliarde lei mai mult decât în 2025, ceea ce înseamnă peste 8% din PIB.

Cea mai mare parte a banilor provine din fonduri europene:

peste 110 miliarde lei vor veni din programe europene,

bugetul fondurilor europene crește cu peste 40% față de anul trecut.

Un rol major îl are Planul Național de Redresare și Reziliență, prin care România mai are de atras peste 10 miliarde de euro până în 2026.

Autostrăzi, spitale și proiecte energetice

Executivul arată că până în august 2026 trebuie finalizate mai multe proiecte majore finanțate din fonduri europene, printre care:

Autostrada Moldovei

proiecte de infrastructură spitalicească,

investiții în energie și eficiență energetică,

proiecte de mobilitate urbană.

De asemenea, prin instrumentul european SAFE vor fi finanțate proiecte de infrastructură și apărare, inclusiv dezvoltarea unor rute strategice din estul României.

Bugetul pensiilor și al șomajului

Bugetul asigurărilor sociale pentru 2026 prevede:

venituri: 159,1 miliarde lei,

cheltuieli: 158,9 miliarde lei.

Pentru plata pensiilor sunt alocate 154,7 miliarde lei, echivalentul a 7,6% din PIB.

În același timp, bugetul asigurărilor pentru șomaj este estimat cu venituri de 4,03 miliarde lei și va înregistra un excedent de aproximativ 374 milioane lei.

Urmează dezbaterea în Parlament

Proiectul bugetului de stat și cel al bugetului asigurărilor sociale vor fi trimise Parlamentului, unde vor intra în procedura de dezbatere și vot.

Adoptarea bugetului va stabili cadrul financiar pentru anul 2026 și va influența atât politicile economice, cât și programele de investiții ale statului.

