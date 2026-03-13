(VIDEO) Atac la o sinagogă din Michigan: suspectul a murit după ce a intrat cu mașina în clădire

Un bărbat a intrat cu mașina într-o sinagogă din statul american Michigan, iar autoritățile investighează cazul ca act de violență țintit împotriva comunității evreiești.

Un incident grav a avut loc joi după-amiază la Temple Israel, una dintre cele mai mari sinagogi reformate din Statele Unite.

Potrivit șerifului din comitatul Oakland, Mike Bouchard, suspectul a intrat cu mașina prin ușile clădirii și a continuat pe un hol al sinagogii, după care vehiculul a luat foc.

Agenții de securitate ai lăcașului de cult au deschis focul asupra șoferului atunci când acesta s-a apropiat și l-au confruntat în interiorul clădirii.

Un bărbat lovit de vehicul a fost transportat la spital și este în afara oricărui pericol.

FBI: incidentul este investigat ca atac țintit

Federal Bureau of Investigation a anunțat că investighează cazul drept „act de violență țintit împotriva comunității evreiești”.

Departamentul pentru Securitate Internă l-a identificat pe suspect drept Ayman Mohamad Ghazali, un cetățean american naturalizat, în vârstă de 41 de ani, născut în Liban și stabilit în Statele Unite din 2011.

Autoritățile nu au stabilit încă cauza exactă a morții suspectului, deoarece vehiculul a fost cuprins de flăcări.

Zeci de copii evacuați din grădinița sinagogii

Clădirea sinagogii găzduiește și o grădiniță, iar zeci de copii au fost evacuați în timpul incidentului.

Potrivit reprezentanților instituției, 140 de elevi și întregul personal au fost evacuați în siguranță și transportați la o locație din apropiere.

În timpul intervenției, aproximativ 30 de polițiști au ajuns la spital pentru inhalare de fum, în timp ce clădirea era cuprinsă de flăcări.

Reacții și măsuri sporite de securitate

Agentul special FBI Jennifer Runyan a descris incidentul drept „profund tulburător și tragic”.

Șeriful Mike Bouchard a declarat că incidentul este „un lucru plin de ură, teribil”, însă motivul exact nu a fost stabilit, potrivit BBC.

La un eveniment organizat la Casa Albă, președintele Donald Trump a transmis un mesaj de solidaritate comunității evreiești din Michigan.

După atac, forțele de ordine au intensificat măsurile de securitate în jurul sinagogilor și centrelor comunitare evreiești din Statele Unite.

