Trump afirmă că 48 de lideri iranieni au fost uciși în atacurile americane și israeliene

„Nu mai puțini de 48 de lideri au fost eliminați dintr-o singură lovitură. Și lucrurile evoluează rapid”, a declarat președintele Donald Trump într-un interviu acordat Fox News, referindu-se la campania militară americană și israeliană împotriva Iranului, care este în curs de desfășurare.

„Nimeni nu poate crede succesul pe care îl avem”, a declarat președintele Donald Trump pentru Fox News. Trump a spus că 48 de lideri militari și politici au fost loviți de atacul SUA și al Israelului. Trump spune că lucrurile merg mai bine decât se anticipa

Revenind la declarațiile făcute de Trump la FoxNews, jurnalista canalului TV a precizat că discuția ei cu președintele Trump a avut loc înaintea anunțului legat de primele pierderi americane în conflict, fiind vorba de trei soldați uciși și alți cinci grav răniți, potrivit Comandamentului Central din Orientul Mijlociu (CENTCOM).

De asemenea, într-o discuție telefonică avută cu un jurnalist de la CNBC, Trump a spus că operațiunile „se desfășoară foarte bine, suntem mai avansați”.

Cât va dura

„Este un regim foarte violent, unul dintre cele mai violente regimuri din istorie. Ne facem treaba nu doar pentru noi, ci și pentru întreaga lume. Și totul este mai avansat decât graficul programat”, a adăugat președintele Statelor Unite. Urmează proabil încă ce puțin trei zile de bombardamente intense, conform unei surse militare de la Washington, citată de Axios. „E o cursă contracronometru. Trebuie să distrugem lansatoarele și rachetele iranieni, înainte ca ei să le poată folosi”, a declarat în presa americană un general al SUA.