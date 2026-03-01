Trei militari SUA uciși în timpul operațiunii militare din Iran. Alți cinci au fost grav răniți

Armata SUA a anunțat astăzi primele victime în rândul forțelor americane implicate în războiul din Iran.

Trei militari americani au fost uciși în luptă în cadrul operațiunilor SUA împotriva Iranului, a declarat duminică Comandamentul Central al SUA într-un comunicat. Alți cinci au fost răniți grav în cadrul operațiunii Epic Fury, se arată în comunicat. Alți câțiva au suferit răni minore provocate de șrapnel și comoții cerebrale, au mai precizat oficialii. Comandamentul nu a oferit detalii despre moartea celor trei militari, nici unde se aflau aceștia.

Iranul anunțase că a atacat portavionul Abraham Lincoln. Americanii au spus că nava nu a fost atinsă

Tot duminică, presa de stat iraniană a transmis că Gardienii Revoluției au lansat patru rachete împotriva portavionului Abraham Lincoln, unul dintre cele două portavioane americane care au fost trimise în Orientul Mijlociu de către președintele Donald Trump, transmite Reuters.

„În urma acțiunilor care inspiră mândrie ale Forțelor Armate ale Republicii Islamice a Iranului și a loviturilor lor împotriva țintelor inamice americano-sioniste, portavionul american Abraham Lincoln a fost atacat cu patru rachete balistice”, a anunțat Teheranul. Un oficial american a declarat pentru postul Al Jazeera că atacul iranian nu a afectat portavionului Abraham Lincoln, care își continuă operațiunile. Oficialul american a spus că nicio rachetă iraniană nu a lovit nava.

Nouă morți și zeci de răniți aproape de Ierusalim

O rachetă iraniană a ucis nouă persoane și a rănit peste 20 în Beit Shemesh, în apropierea Ierusalimului, în ultimul atac lansat duminică, a anunțat poliția, citată de publicația Jerusalem Post. Racheta a lovit o zonă rezidențială din Beit Shemesh, provocând pagube importante unui adăpost împotriva bombelor și locuințelor din jur.