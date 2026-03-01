Iranul a început „cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria sa”. Trump a reacționat imediat 

Iranul a lansat duminică un nou val de atacuri asupra Israelului și bazelor americane din regiune după ce Gărzile Revoluționare au anunțat dimineață că urmează „cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria forțelor armate ale Republicii Islamice Iran”. S-au auzit explozii din nou în Israel și mai multe state din Golf și a fost atacată inclusiv o bază cu prezență americană din Irak. Donald Trump a reacționat amenințând „că îi vom lovi cu o forță nemaiîntâlnită până acum”, în timp ce forțele Israelului și SUA și continuă masivul atac contra Iranului.

Sirenele sună aproape non-stop în Israel

De dimineață devreme și până acum sirenele și alertele au sunat aproape fără întrerupere în Ierusalim, întrerupte de multiple explozii puternice, pe măsură ce rachetele interceptatoare loveau rachetele iraniene care treceau peste oraș în drumul lor către ținte din centrul Israelului, în special Tel Aviv, potrivit corespondentului The Guardian, Jason Burke. Sofisticatele sisteme antieriene israeliene au interceptat cea mai mare parte a rachetelor iraniene, dar unele dintre ele mai reușesc să treacă.

Serviciile medicale israeliene spun că aproximativ 120 de persoane au fost rănite în toată țara, dar puține dintre ele grav.

Mulți locuitori ai Ierusalimului au petrecut o mare parte din noapte în adăposturi antiaeriene, acolo unde au fost disponibile. Străzile sunt în mare parte goale, școlile și magazinele fiind închise.

Atac și în Oman, care scăpase până acum

Portul comercial Duqm din Oman a fost lovit de două drone, rănind un muncitor străin, a anunțat duminică agenția de știri de stat, preluată de Reuters.

De asemenea, Centrul de securitate maritimă din Oman a transmis duminică că petrolierul Skylight, sub pavilionul Palau, a fost atacat la aproximativ cinci mile marine de Musandam, Oman. Patru persoane au fost rănite, iar întregul echipaj, format din 20 de persoane, a fost evacuat.

Este pentru prima oară când au loc astfel de lovituri în Oman de la începutul, sâmbătă dimineață, a atacului israeliano-american asupra Iranului, urmat de lovituri de represalii iraniene cu rachete și drone.

Violențe la ambasada SUA din Irak

Sute de manifestanți au încercat duminică dimineață să ia cu asalt zona ultra-securizată în care se află ambasada Statelor Unite la Bagdad, după moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei, potrivit France Presse, care are un jurnalist la fața locului.

„Încercările lor au fost până acum zădărnicite, dar ei continuă să încerce” să străpungă cordonul forțelor de securitate, a declarat pentru AFP o sursă din domeniul securității.

Mai multe grupuri armate irakiene susținute de Iran au transmis de sâmbătă că nu vor rămâne „neutre” și că vor apăra Republica Islamică.

Irakul a anunțat trei zile de doliu după moartea lui Khamenei.

Efecte majore în aviația civilă mondială

Călătoriile aeriene globale au rămas grav perturbate duminică, după ce loviturile aeriene continue au menținut închise principalele aeroporturi din Orientul Mijlociu, inclusiv Dubai, cel mai aglomerat hub internațional din lume, într-unul dintre cele mai severe șocuri pentru aviație din ultimii ani, relatează Reuters.

Aeroporturi-cheie de tranzit, printre care Dubai și Abu Dhabi din Emiratele Arabe Unite, precum și Doha din Qatar, au fost închise sau au funcționat cu restricții severe, în condițiile în care o mare parte a spațiului aerian al regiunii a rămas închis.

A fost ucis și șeful statului major al Iranului

Presa de stat iraniană a anunțat moartea unui alt oficial militar de rang înalt, afirmând că șeful statului major al forțelor armate, Abdolrahim Mousavi, a fost ucis în timpul atacurilor americane și israeliene de sâmbătă, potrivit The Guardian.

Televiziunea de stat a transmis că Mousavi a fost ucis împreună cu ministrul apărării Aziz Nasirzadeh, șeful Gărzii Revoluționare Mohammad Pakpour și șeful consiliului de apărare Ali Shamkhani „în timpul unei reuniuni a consiliului de apărare”. Informații privind uciderea acestor trei oficiali fuseser vehiculate încă de sâmbătă

Alte nume vor fi anunțate ulterior, a mai spus televiziunea iraniană duminică dimineață.

Iranul a lovit un hotel de lux din Bahrein

𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞 𝐑𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐝 𝐨𝐧 𝐅𝐢𝐯𝐞-𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐦𝐚



In the escalating Middle East conflict, reports indicate that an Iranian drone or missile has directly struck the Crowne Plaza Manama, a prominent five-star hotel in Bahrain's… pic.twitter.com/bmywdeb6zd — Daily Kishtwar Times (@kishtwartimes1) March 1, 2026

Un cunoscut hotel de cinci stele din Manama, capitala Bahreinului, a fost lovit de o dronă sau rachetă iraniană, imagini de la fața locului arată un nor gros de fum.

Trump a răspuns imediat Iranului

Donald Trump a reacționat în scurt timp după noile amenințări venite de la Gardienii Revoluției. „Iranul tocmai a declarat că astăzi va lovi foarte tare, mai tare decât a lovit vreodată“, a scris președintele american pe rețeaua sa, Truth Social.

„Însă ar fi bine să nu facă asta, deoarece, dacă o vor face, îi vom lovi cu o forță nemaiîntâlnită până acum”, a adăugat Trump, scriind cu majuscule, așa cum o face adesea.