Se pune lacătul pe cabinetele medicale de pe strada Horia. Medicii de familie se mută în Brazda lui Novac

Primăria Craiova a decis: Cabinetele medicale de pe strada Horia se mută din 1 mai 2026. Contracte de concesiune se vor prelungi până în 2028. Noua locație va fi pe strada Brazda lui Novac nr. 112 bis, pe lângă Colegiul Nicolae Titulescu.

Consiliul Local urmează să aprobe relocarea cabinetelor medicale care își desfășoară activitatea în imobilul situat pe strada Horia nr. 5. Începând cu data de 1 mai 2026, acestea vor funcționa într-un nou spațiu aflat în domeniul public al orașului, pe strada Brazda lui Novac nr. 112 bis, într-o clădire cu regim de înălțime parter. Clădirea de pe strada Horia va ajunge în administrarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

“Întrucât autoritatea locală va da în administrare imobilul menţionat mai sus, situat în Craiova, str. Horia, nr. 5, către Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, în vederea extinderii acestuia, pentru a asigura spațiile necesare funcționării în conformitate cu legislația în vigoare, este necesar ca medicii de familie, care îşi desfăşoară, în prezent, activitatea medicală în cadrul imobilului situat în str. Horia, nr. 5, în baza contractelor de concesiune încheiate cu Municipiul Craiova, să fie relocați în altă clădire (imobil), pentru a se asigura continuitatea serviciului medical şi siguranţa pacienţilor acestora. Noua locaţie unde vor fi mutaţi medicii este spaţiul aflat la parterul imobilului – construcţie situat în str. Brazda lui Novac nr. 112 bis, ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova, spaţiu preluat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova prin Hotărârea Consiliului Local a Municiupiului Craiova nr. 322/2025. Relocarea medicilor implică modificarea contractelor de concesiune în sensul modificării obiectului fiecărui contract, în funcţie de suprafaţa spaţiului pe care îl va deţine în noua locaţie. Ca atare, după instalarea medicilor în spaţiile în care îşi vor desfăşura activitatea medicală, se impune modificarea contractelor de concesiune, pentru cele 9 cabinete medicale, în mod corespunzător.”, se spune în proiectul de HCL.

Pentru primărie, pacienții nu au contat

În ciuda protestelor venite din partea medicilor de familie, dar și a nemulțumirii pacienților, administrația locală craioveană nu și-a schimbat decizia. Cei mai afectați vor fi pacienții. Peste 23.000 de pacienți riscă să rămână fără acces rapid la servicii medicale, respectiv peste 8.000 de persoane vârstnice și aproximativ 15.000 cu afecțiuni cronice, care necesită îngrijiri constante.

Reprezentanții administrației locale susțin că măsura are ca scop eficientizarea utilizării spațiilor din patrimoniul public și asigurarea unor condiții adecvate pentru desfășurarea actului medical. Relocarea ar urma să contribuie la o mai bună organizare a activității medicale și la creșterea accesibilității pentru pacienți.

Procesul de mutare și actualizare contractuală va fi realizat în perioada următoare, astfel încât activitatea cabinetelor să se desfășoare fără întreruperi după data stabilită.