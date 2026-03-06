11.7 C
O femeie a fost reţinută după ce şi-a bătut soţul de mai multe ori și a refuzat să poarte brățară de monitorizare

De Daniela Moise

O femeie din Roşiori de Vede care şi-a bătut soţul de mai multe ori a fost reţinută, după ce pe numele ei a fost emis ordin de protecţie provizoriu, dar a refuzat să poarte brățară de monitorizare.

„Din cercetări a reieşit faptul că, la data de 4 martie a.c., în timp ce se aflau la domiciliul din municipiul Roşiori de Vede, femeia şi-ar fi agresat fizic soţul. Totodată, la data de 26 februarie a.c., femeia şi-ar fi ameninţat soţul şi l-ar fi agresat fizic pe acesta. Împotriva femeii a fost emis ordin de protecţie provizoriu, însă victima s-a opus montării unui sistem electronic de supraveghere. În urma probatoriului administrat, femeia a fost reţinută”, precizează IPJ Teleorman.

Poliţiştii au deschis pe numele femeii dosar penal pentru violenţă în familie.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede. 

