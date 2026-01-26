Un adolescent a murit după ce a căzut de pe un bloc cu opt etaje

Un adolescent, elev în clasa a VII-a, a murit luni dimineață după ce ar fi căzut de pe acoperișul unui bloc cu opt etaje din Oradea. Se pare că victima nu locuia în blocul de pe care a căzut, ci mersese în vizită la un coleg.

O persoană a sunat la numărul de urgență și a spus că a auzit o bufnitură, iar apoi a văzut un copil sau un adolescent căzut lângă bloc.

„În jurul orei 07.50, un apelant al numărului unic 112 a sesizat ISU BH cu privire la faptul că un minor a căzut de la înălțime, lângă un bloc de locuințe cu 8 etaje de pe strada Eforiei din municipiul Oradea.

La adresa indicată s-au deplasat de urgență, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului 1 Oradea.

Din nefericire, medicul SMURD ajuns la fața locului a declarat decesului minorului, care prezenta leziuni incompatibile cu viața”, a transmis ISU Crișana.

Potrivit unor informații de la fața locului, băiatul purta uniforma Colegiului Național „Onisifor Ghibu”. După aflarea tragediei, la școală s-au verificat absenții, pentru a se afla identitatea băiatului. Tatăl elevului a fost chemat la fața locului pentru a-și identifica copilu. Bărbatului i s-a făcut rău și a avut nevoie de intervenția echipajelor medicale.

După primele investigații, nu există suspiciuni că ar fi fost victima vreunei infracțiuni. Echipajele de poliție de la fața locului au cerut imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror.

