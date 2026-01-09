(VIDEO) Vâlcea: Arme și muniție descoperite în urma unor percheziții domiciliare la Mădulari

Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Vâlcea au efecuat, azi, două percheziții pe raza comunei Mădulari, la domiciliul unui bărbat de 39 de ani.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au identificat:

o armă neletală scurtă, tip pistol, cu caracteristici specifice unei arme supuse autorizării,

1.423 de proiectile metalice aferente,

o armă lungă, tip pușcă, fără marcă și calibru, prevăzută cu încărcător detașabil, lunetă, trăgaci și sistem de asigurare,

aproximativ 850 de proiectile din plastic.

Ambele arme, precum și muniția aferentă, au fost ridicate de polițiști în vederea continuării cercetărilor. În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase continuă activitățile specifice pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot aduce atingere siguranței publice.

