(VIDEO) Bărbat din Șimnicu de Sus reținut după ce a stropit cu ulei mai multe proprietăți

Mariana BUTNARIU
Polițiștii din Șimnicu de Sus au reținut, ieri, pentru 24 de ore, un bărbat, de 47 de ani, din comună, pentru amenințare și tentativă la distrugere.

În noaptea de 3 spre 4 ianuarie, o femeie de 68 de ani din localitate a sesizat poliția că vecinul său ar fi aruncat cu ulei pe autoturismul acesteia. Bărbatul ar fi amenințat că îi va da foc. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că bărbatul de 47 de ani, era sub influența alcoolului. Acesta a stropit cu ulei porțile imobilului femeii și autoturismul acesteia. El stropise și gardul unui alt vecin, un bărbat de 36 de ani.

Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Azi, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru dispunerea unei măsuri preventive.

