Polițiștii caută un tânăr de 23 de ani din Motru, dispărut de mai multe luni după ce a plecat la studii în Olanda

Poliția Municipiului Motru a fost sesizată de un bărbat de 55 de ani din localitate, care a anunțat dispariția nepotului său, Vieru George Alexandru, de 23 de ani. Potrivit declarațiilor, tânărul ar fi plecat în anul 2022 la studii, în Olanda, iar din lunile martie-aprilie ale acestui an nu a mai luat legătura cu familia.

În prezent, rudele nu mai știu nimic despre el și nu pot stabili unde s-ar afla.

Semnalmentele tânărului dispărut

Pentru facilitarea identificării, poliția a transmis semnalmentele tânărului:

Apel public: Oricine are informații este rugat să contacteze autoritățile

Polițiștii solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea tânărului.

Persoanele care pot oferi informații relevante sunt rugate să apeleze 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

