10 percheziții în Gorj și Dolj, la persoane suspectate de braconaj

Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfășurat, la data de 8 decembrie, zece percheziții domiciliare pe raza județelor Gorj și Dolj, vizând persoane bănuite de braconaj cinegetic și piscicol, precum și de încălcarea legislației privind regimul armelor și munițiilor.

Descinderile au avut loc în comunele Runcu, Stănești, Bălești, dar și în municipiul Târgu Jiu, acțiunea vizând destructurarea unui grup implicat în activități de vânătoare ilegală.

Bărbat prins în flagrant după ce a împușcat un căprior fără drept

În timpul perchezițiilor, un bărbat de 56 de ani din comuna Runcu a fost surprins în flagrant în timp ce vâna ilegal un exemplar de căprior. La domiciliul acestuia, polițiștii au găsit mai multe kilograme de carne de vânat, provenită din activități ilegale precum braconajul cinegetic și piscicol, uzul de armă fără drept și transportul sau comercializarea vânatului dobândit ilegal.

Trei tineri, implicați în vânătoare fără autorizație

Cercetările efectuate de polițiști au arătat că alți trei bărbați, cu vârste de 30, 31 și 34 de ani, din comunele Bălești și Runcu, participau la acțiuni de vânătoare fără autorizațiile necesare emise de gestionarii fondurilor de vânătoare. Aceștia ar fi recoltat în mod repetat diverse specii de vânat, încălcând legislația în domeniu.

Captură impresionantă: carne, trofee, arme și echipamente de braconaj

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat în vederea indisponibilizării o cantitate importantă de carne de vânat și numeroase obiecte folosite la braconaj. Printre acestea se numără:

28 kg carne de cerb comun

10 kg carne de căprior eviscerată

12 kg carne de mistreț

O piele de căprior cu capul și picioarele atașate

cu capul și picioarele atașate 5 trofee de mistreț , 5 trofee de cerb comun și 3 trofee de capră neagră

, și 5 arme letale de vânătoare , deținute legal, dar utilizate în braconaj

, deținute legal, dar utilizate în braconaj 33 cartușe de vânătoare

1 cameră de monitorizare a vânatului, dispozitive de iluminat, plase monofilament, bărci gonflabile și mincioage

Cei patru suspecți, reținuți pentru 24 de ore

În baza probatoriului strâns, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor patru bărbați implicați, aceștia fiind introduși în arestul IPJ Gorj.

Astăzi, suspecții urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, cu propuneri legale.

Operațiune desfășurată cu sprijinul mai multor structuri de poliție

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul:

Serviciului Criminalistic,

Serviciului de Investigații Criminale,

Serviciului de Ordine Publică,

Serviciului de Investigare a Criminalității Economice,

Serviciului Rutier,

Biroului pentru Protecția Animalelor.

