(VIDEO)Marea Britanie: Autorul atacului din fața unei sinagogi din Manchester era un britanic de origine siriană

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Poliția britanică a confirmat că autorul atacului comis joi dimineața în fața unei sinagogi din Manchester era un cetățean britanic de 35 de ani, de origine siriană. Atacatorul a fost împușcat mortal de forțele de ordine, după ce a provocat un incident soldat cu victime.

Potrivit autorităților, doi oameni au murit, iar alte trei persoane se află în stare gravă, după ce un vehicul a intrat în mulțime în apropierea lăcașului de cult. Cel puțin una dintre victime a fost înjunghiată cu un cuțit.

Arestări și suspiciuni de terorism

În cursul serii de joi, poliția a anunțat arestarea a trei suspecți – doi bărbați de aproximativ 30 de ani și o femeie de 60 de ani – bănuiți de „comitere, pregătire și incitare la acte teroriste”.

Reacția guvernului britanic

Premierul britanic Keir Starmer a condamnat atacul și a declarat că poliția a fost desfășurată suplimentar la sinagogile din întreg Regatul Unit, pentru a preveni alte incidente.
„Vom face totul pentru a menține siguranța comunității noastre evreiești”, a spus șeful guvernului, potrivit BBC.

Context de securitate

Incidentul de la Manchester se înscrie într-un climat de alertă sporită privind atacurile teroriste și securitatea comunităților religioase din Europa. Autoritățile investighează acum posibile legături ale atacatorului și ale suspecților reținuți cu rețele extremiste.

