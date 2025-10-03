(VIDEO) Drone suspecte pe cerul Germaniei. Aeroportul din München, închis temporar

Aeroportul Internațional din München, unul dintre cele mai aglomerate noduri aeriene din Europa, a fost închis temporar aseară. Au fost mai multe raportări privind prezența unor drone suspecte în spațiul aerian din apropiere.

Potrivit oficialilor aeroportului, primele semnalări au apărut puțin după ora 22:00, ora locală, ceea ce a determinat controlul traficului aerian german să restricționeze și apoi să suspende complet operațiunile. În urma măsurii, 17 zboruri programate pentru decolare au fost blocate la sol, afectând aproape 3.000 de pasageri, în timp ce alte 15 aeronave aflate la sosire au fost redirecționate către aeroporturile Stuttgart, Nürnberg, Viena și Frankfurt.

Deocamdată, autoritățile nu au precizat numărul dronelor observate, însă incidentul se înscrie într-o serie de episoade similare care au avut loc în ultima săptămână în spațiul aerian european.

Un fenomen îngrijorător în Europa de Nord

În ultimele zile, incidente similare au perturbat activitatea pe Aeroportul Oslo (Norvegia) și pe Aeroportul Copenhaga (Danemarca), ambele fiind închise temporar ca măsură de precauție. De asemenea, pe 29 septembrie, o dronă neidentificată a fost observată zburând deasupra câmpului de gaze Sleipner, operat de compania norvegiană Equinor, în Marea Nordului. O zi mai târziu, o altă dronă a apărut în apropierea Aeroportului Bronnoysund, tot în Norvegia.

Nici Germania nu este la primul incident. Pe 29 septembrie, poliția a raportat prezența unor quadcoptere mari lângă portul Rostock, iar în statul Schleswig-Holstein mai multe drone au fost detectate în noaptea de 26 septembrie.

Potrivit publicației Der Spiegel, aceste zboruri neautorizate ar putea viza infrastructura critică, ridicând întrebări serioase legate de securitatea energetică și de apărarea cibernetică a regiunii.

Context geopolitic tensionat

Observările repetate ale dronelor coincid cu o serie de încălcări recente ale spațiului aerian NATO de către Rusia, ceea ce a amplificat tensiunile din regiune. La începutul lunii septembrie, Polonia a doborât mai multe drone rusești care pătrunseseră pe teritoriul său în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei. La scurt timp, și România a raportat intrarea unei drone rusești pe teritoriul său, deși autoritățile de la București au decis să nu intervină.

Totodată, pe 19 septembrie, trei avioane rusești MiG-31 au traversat pentru scurt timp spațiul aerian al Estoniei, fiind interceptate după 12 minute de avioane NATO.

Îngrijorări crescânde

Seria de incidente ridică temeri legate de securitatea aeriană și protecția infrastructurii critice în Europa. Specialiștii în apărare susțin că dronele pot fi folosite atât pentru recunoaștere, cât și pentru sabotaj, ceea ce face ca identificarea sursei și neutralizarea lor să devină o prioritate pentru autorități.

Deocamdată, Aeroportul din München și-a reluat operațiunile, însă ancheta privind dronele suspecte rămâne deschisă.

