Blocuri noi, PUZ-uri noi

În Craiova se construiesc blocuri înr-o mare veselie. Nu le scapă investitorilor nici-o parcelă de pământ liberă, fie că este între case sau constucții multietajate. Craiova este deja sufocată de tot felul de construcții, Drept urmare, Comisia de amenajarea teritoriului și urbanism analizează și elaborează PUZ-uri noi pentru mai toate zonele orașului. Nu mai târziu de ieri, comisia a trebuit să-și spună cuvântul cu privire la elaborarea unor PUZ-uri pentru construirea mai multor blocuri cu 10 etaje, dar și imobile cu patru, cinci etaje.

Ce se construiește?

Pe strada 1 Decembrie 1918, în imediata vecinătate a CAS Dolj vor apărea două clădiri de locuințe cu regim de înățime de patru și cinci etaje, acestea având destinație de locuințe. Prin urmare, este necesară o reconsiderare urbanistică pentru intersecția străzilor 1Decembrie 1918 și strada Doljului în vederea construirii celor două imobile.

Investitorii privați sunt nevoiți să inițieze și să finanțeze un PUZ dacă prin proiectul pe care vor să îl dezvolte pe un teren aflat în proprietatea lor, fie se derogă de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă (fie PUG, fie PUZ sectorial, pentru zone construite protejate, etc.), fie atunci când condiţiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiţii o impun.

Blocuri între case

Alte construcții cu destinație de locuințe apar și pe strada Tecuciului. Aici va fi construit un bloc cu trei etaje pentru care este necesară elaborarea unui PUZ privind reconversia funcțională și modificarea regimului maxim de înălțime în zonă. Construcția este într-o zonă de case, între Ciupercă și strada Râului.

Elaborarea unui nou PUZ este necesară și pentru construirea unui bloc cu 10 etaje lângă Sala Polivalentă, mai precis pe strada Erou Valentin Leoveanu. Firma SC EVOIS CONSTRUCT SRL a solicitat „elaborarea PUZ în vederea reconsiderării urbanistice privind reglementarea indicilor urbanistici şi modificare funcţiune în zona mixtă de interes economic (comerţ, servicii şi rezidenţial), cu regim de înălţime maxim P+10″ pe strada Erou Valentin Leoveanu, nr. 6, număr cadastral 238047.

Folosinţa actuală a terenului, în suprafaţă de1465,00 metri pătraţi, este de curţi construcţii, iar destinaţia după PUZ ar urma să fie de zonă de locuinţe cu dotări complementare, cu interdicţie de construire generată de propunere trama stradală conform P.U.G./P.U.Z.

PUZ pentru construirea a patru blocuri cu 10 etaje

Pe strada Toporași ar urma să apară un complex de patru blocuri cu un regim de înălțime de 10 etaje. Prin urmare este necesar să se elaboreze un nou PUZ pentru întraga zonă cuprinsă între Bdul Tineretului, strada Toporași și strada Aristizza Romanescu. Tot aici pe lângă cele patru clădiri cu regim de înălțime S+P+10E ar urma să mai apară și cun corp de clădire cu două etaje.

Zona dinspre Centura de Nord a orașului este și ea într-o continuă schimbare, în ceea ce privește construirea de imobile. De această dată, s-a solicitat elaborarea unui PUZ nou pentru construirea unui complex rezidențial pe strada Tudor Arghezi. Aici, reconfigurarea urbanistică este necesară pentru ridicare unor imobile cu regim de P+3E.