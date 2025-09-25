Percheziții în Mehedinți într-un dosar de braconaj și fals în înscrisuri oficiale

Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanțe Periculoase Mehedinți au pus în executare cinci mandate de percheziție în comunele Cujmir și Braniștea. Acțiunea vizează infracțiuni de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, braconaj, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Descoperiri în urma perchezițiilor

În cadrul acțiunii au fost ridicate:

185 de articole pirotehnice din categoriile P1, F2 şi F3;

din categoriile P1, F2 şi F3; o plasă monofilament și un amortizor , bunuri deținute fără drept;

și , bunuri deținute fără drept; carne de vânat fără documente de proveniență ;

; un exemplar de mistreț ținut în captivitate, lăsat în custodie până la finalizarea cercetărilor.

Contextul dosarului

Ancheta vizează un bărbat de 44 de ani, care în luna august ar fi desfășurat activități de braconaj cinegetic în extravilanul localității Cujmir. La momentul depistării de către polițiști, acesta ar fi prezentat o autorizație de vânătoare completată în fals, în încercarea de a crea aparența legalității.

Sprijin instituțional

Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul:

polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice ,

, Biroului pentru Protecţia Animalelor al IPJ Mehedinți,

al IPJ Mehedinți, Poliției oraşului Vânju Mare ,

, luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Mehedinți.

