(VIDEO) Răzbunare în familie: bărbat din Olt, bătut de rudele fostei soții pentru neplata pensiei către copii

Polițiștii din Potcoava au reținut trei tineri, de între 17 și 22 de ani, cercetați pentru violarea de domiciliu și lovirea sau alte violențe.

Un bărbat din Olt a fost snopit în bătaie de rudele fostei soţii. Femeia s-a plâns apropiaților că fostul soț nu i-a dat bani pentru creșterea celor doi copii, pe care îi au împreună, iar familia s-a gândit să o răzbune.

Incidentul a avut loc pe 22 septembrie, în jurul orei 22:00, când un bărbat de 43 de ani din comuna Tufeni a fost agresat în propria curte. Polițiștii au stabilit că cei trei tineri, toți din județul Argeș, ar fi pătruns fără drept în gospodăria victimei și l-ar fi lovit pe aceasta.

Bărbatul a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina. În cauză, a fost întocmit un dosar penal, cercetările fiind continuate pentru clarificarea situației și luarea măsurilor legale.

Azi, cei trei tineri au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Olt.

