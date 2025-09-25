Acțiune a polițiștilor din Mehedinți pentru verificarea transporturilor de marfă și persoane

Polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier, alături de formațiunile rutiere din întreg județul, au desfășurat miercuri, 24 septembrie, între orele 15:30 – 18:30, o amplă acțiune de verificare a legalității transportului public de persoane și mărfuri.

În cadrul raziilor, au fost oprite pentru control 300 de autovehicule, iar bilanțul a fost unul semnificativ:

179 de sancțiuni contravenționale , însumând peste 75.000 de lei ;

, însumând peste ; 161 de amenzi aplicate conform O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

aplicate conform O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice; 15 sancțiuni pentru nerespectarea O.G. 37/2007, referitoare la timpii de conducere, odihnă și utilizarea tahografului.

De asemenea, polițiștii au reținut 3 permise de conducere, au retras 17 certificate de înmatriculare și 4 seturi de plăcuțe de înmatriculare. Totodată, 81 de șoferi au fost testați pentru consum de alcool sau substanțe psihoactive.

Caz concret: șofer turc amendat cu 7.000 de lei

Pe DN 6, în zona municipiului Orșova, polițiștii au oprit un ansamblu de vehicule condus de un cetățean turc, în vârstă de 41 de ani. În urma verificărilor, s-a constatat că acesta ar fi scos neautorizat cardul din aparatul tahograf, afectând astfel înregistrarea timpilor de conducere.

Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă de 7.000 de lei, conform O.G. 37/2007, iar ca măsuri complementare i-au fost retrase certificatul și plăcuțele de înmatriculare. Polițiștii au dispus și imobilizarea vehiculului pentru 6 luni.

Prin astfel de acțiuni, poliția rutieră urmărește creșterea siguranței în trafic și respectarea normelor legale privind transportul de marfă și persoane.

Citește și: (VIDEO) Guvernul prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până în martie 2026