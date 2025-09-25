(VIDEO) Guvernul prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până în martie 2026

Guvernul a decis azi să prelungească plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază pentru încă șase luni, până la 31 martie 2026.

Decizia a generat discuții tensionate în cadrul coaliției, însă a fost susținută în final de premierul Ilie Bolojan, la insistențele PSD.

„Această măsură îi ajută pe oameni să aibă acces la produse precum pâine, lapte, carne, ouă, ulei, legume sau fructe și protejează în special familiile cu venituri mai mici”, a declarat premierul, la finalul ședinței de Guvern.

Ilie Bolojan a precizat că hotărârea a venit în urma discuțiilor purtate atât la nivel politic, cât și cu marii retaileri și producători din industria alimentară.

Totuși, șeful Executivului a subliniat că astfel de intervenții nu reprezintă o soluție pe termen lung. „Soluția reală este să producem mai mult și mai bine în România: să susținem producătorii noștri, să procesăm mai mult aici, acasă, să avem exporturi românești mai puternice și să atragem investiții noi, care aduc locuri de muncă și venituri mai mari pentru oameni.”

Premierul a dat asigurări că Guvernul va continua să sprijine cetățenii prin măsuri menite să protejeze puterea de cumpărare și să consolideze economia românească.

Citește și: Minor de 13 ani, cercetat după un accident rutier în Dolj