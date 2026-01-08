2.9 C
Bancul zilei

Am parcat maşina grăbit şi am dat o fugă să cumpăr ţigări şi bere de la magazinul din colţ. Când am ieşit (după doar câteva minute!!!) deja era afară un poliţist care scria de zor o amendă. M-am dus la el şi i-am spus: „Poate mă mai slăbeşti un pic“, la care el a continuat să scrie amenda fără să se uite la mine. Atunci l-am făcut „nazist“. De data asta s-a oprit, s-a uitat la mine, şi a început să scrie o altă amendă pentru cauciucuri uzate. Aşa că eu l-am poreclit „curcan tâmpit“, iar el a început să scrie o a treia amendă pe lângă cele două deja agăţate în parbriz. Chestia asta a cam durat vreo 20 de minute. Cu cât îl jigneam mai tare, cu atât se învârtoşa la scris amenzi. Până am obosit eu şi am hotărât să cedez. Aşa că am plecat pe jos, am dat colţul şi m-am urcat în maşina mea.

