Bancul Zilei

Pe vremea lui Ceaușescu, un oltean își cumpără Oltcit și pleacă cu el la București ca să îl probeze.
După vreo 2 ore dă telefon acasă la nevastă-sa:
- Leano totul e ok, ajunsei la București, mașina merge bine, acum o să plec inapoi spre casă.
Trece o zi, trec două zile, a treia zi pe inserat, ajunge și olteanu acasă:
- Aștia făcură mașină asta cu 4 viteze de mers înainte, și una de mers înapoi!
Doi olteni mergeau pe stradă:
- Mă Ioane, tu știi ce-i ăla un „beu”?
- Nu Sică! Dar de ce mă întrebi?
- Păi mi-a spus un prieten de-al meu c-a văzut un curcubeu …