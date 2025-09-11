Bancul Zilei

24.5 C
Pe vremea lui Ceaușescu, un oltean își cumpără Oltcit și pleacă cu el la București ca să îl probeze.
După vreo 2 ore dă telefon acasă la nevastă-sa:

  • Leano totul e ok, ajunsei la București, mașina merge bine, acum o să plec inapoi spre casă.
    Trece o zi, trec două zile, a treia zi pe inserat, ajunge și olteanu acasă:
  • Aștia făcură mașină asta cu 4 viteze de mers înainte, și una de mers înapoi!

Doi olteni mergeau pe stradă:

  • Mă Ioane, tu știi ce-i ăla un „beu”?
  • Nu Sică! Dar de ce mă întrebi?
  • Păi mi-a spus un prieten de-al meu c-a văzut un curcubeu …

