Bancul Zilei

M-am băgat astăzi în seamă cu o blondă:
– Ce zici frumoaso, vii cu mine la petrecerea de Revelion?
M-am răzgândit când mi-a răspuns:
– Sigur că da, când?
O blonda naste doi gemeni frumosi, dar nu se poate opri din plans.
Asistenta ii spune:
- Doamna de ce plangeti? Aveti doi copii frumosi, sa natosi …
- Stiu, dar nu stiu cine e tatal celui de-al doilea!
O blondă în autobuz in plina vara.
Şoferul anunţă:
- Umătoarea staţie: 1 Decembrie.
Blonda, panicată:
- Doamne, dar noi suntem de abia în august!!!