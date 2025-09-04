Bancul Zilei

M-am băgat astăzi în seamă cu o blondă:

– Ce zici frumoaso, vii cu mine la petrecerea de Revelion?

M-am răzgândit când mi-a răspuns:

– Sigur că da, când?

O blonda naste doi gemeni frumosi, dar nu se poate opri din plans.

Asistenta ii spune:

Doamna de ce plangeti? Aveti doi copii frumosi, sa natosi …

Stiu, dar nu stiu cine e tatal celui de-al doilea!

O blondă în autobuz in plina vara.

Şoferul anunţă: