Bancul Zilei

M-am băgat astăzi în seamă cu o blondă:
– Ce zici frumoaso, vii cu mine la petrecerea de Revelion?
M-am răzgândit când mi-a răspuns:
– Sigur că da, când?

O blonda naste doi gemeni frumosi, dar nu se poate opri din plans.
Asistenta ii spune:

  • Doamna de ce plangeti? Aveti doi copii frumosi, sa natosi …
  • Stiu, dar nu stiu cine e tatal celui de-al doilea!

O blondă în autobuz in plina vara.
Şoferul anunţă:

  • Umătoarea staţie: 1 Decembrie.
    Blonda, panicată:
  • Doamne, dar noi suntem de abia în august!!!

