Când se joacă România – Georgia, în semifinalele Rugby Europe Championship

Echipa națională de rugby a României va juca pe 8 martie, la Tbilisi, împotriva selecționatei Georgiei în semifinalele Rugby Europe Championship (REC), conform programului anunțat, marți, de Rugby Europe, informează Federația Română de Rugby pe site-ul său oficial.

În partida de la Tbilisi, programată pe Stadionul Avceala, va fi pusă în joc și Cupa Antim Ivireanu, tradiționalul trofeu care se decernează la meciurile directe dintre cele două țări, cu excepția întâlnirilor care au loc în cadrul Cupei Mondiale.

Programul complet al semifinalelor pentru locurile 1-4 și locurile 5-8 ale Rugby Europe Championship este următorul:

Semifinale 1-4

Georgia – România (8 martie, ora 13:00)

Portugalia – Spania (8 martie, ora 17:00)

Semifinale 5-8

Elveția – Germania(7 martie, ora 14:00)

Belgia – Țările de Jos (7 martie, ora 21:00)

Finalele Rugby Europe Championship, ediția 2026, vor avea loc la Madrid. Meciurile pentru locurile 7 și 5 se vor defășura pe Estadio Nacional Complutense, iar meciul pentru bronz și marea finală, pe Estadio Ontime Butarque.

