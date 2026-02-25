Scrimă / Amalia Covaliu, medaliată cu argint în proba de sabie la Europenele de juniori

Amalia Covaliu a câștigat medalia de argint în proba individuală de sabie, marți, la Campionatele Europene de scrimă pentru juniori de la Tbilisi (Georgia), după ce a fost învinsă în finală de sportiva rusă Karina Talada cu 15-12.

Amalia Covaliu a intrat direct în turul secund al competiției, în care a dispus de franțuzoaica Rita Robineaux cu 15-13, în optimi a trecut de bulgăroaica Ralița Gadjeva, cu 15-14, în sferturi s-a impus cu 15-11 în fața azerei Zarifa Huseinova, în semifinale câștigând cu 15-13 în fața rusoaicei Aleksandra Mihailova.

Medaliile de bronz au fost obținute de Mihailova și de maghiara Emese Domonkos.

În proba de floretă a junioarelor, Alexandra Adoch s-a clasat pe locul 14, după ce a pierdut în optimi în fața turcoaicei Alara Atmaca. De remarcat că Atmaca a învins-o pe Adoch cu 15-8, în finala probei de floretă la Europenele de cadeți, săptămâna trecută, tot la Tbilisi.

Karina Liță s-a clasat pe 45 în ierarhia junioarelor la floretă, Ingrid Miti Bikfalvi a terminat pe 64, iar Ioana Barbu pe 68.

La spadă juniori, Ștefan Popa a ocupat locul 57.

Citește și: Tenis de masă / Marinescu și Găman, parcurs bun pentru CSU Craiova la Cupa României



