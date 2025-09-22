Peste 71 milioane lei plătiți de AJPIS Dolj pentru beneficiile de asistență socială – septembrie 2025

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Dolj a virat în luna septembrie 2025 fondurile necesare pentru plata principalelor beneficii sociale, suma totală plătită depășind 71 milioane lei, către 161.551 beneficiari.

Sumele principale plătite (iulie–august / plata efectuată în septembrie)

34.300.000 lei pentru 99.569 beneficiari – alocații de stat pentru copii (virate în cont bancar la 05.09.2025; plata prin mandat poștal 05.09–12.09.2025).

pentru – alocații de stat pentru copii (virate în cont bancar la 05.09.2025; plata prin mandat poștal 05.09–12.09.2025). 11.800.000 lei pentru 3.395 beneficiari – indemnizații pentru creșterea copilului.

pentru – indemnizații pentru creșterea copilului. 1.400.000 lei pentru 1.842 beneficiari – stimulent de inserție.

Alte plăți efectuate în septembrie 2025

11.700.000 lei pentru 34.428 persoane cu dizabilități (în cont bancar: 12.09.2025; mandat poștal: 17.09.2025).

pentru (în cont bancar: 12.09.2025; mandat poștal: 17.09.2025). 364.000 lei pentru 364 beneficiari – alocație lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA (plată 19.09.2025).

pentru – alocație lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA (plată 19.09.2025). 2.000.000 lei pentru 1.545 beneficiari – alocație de plasament (plată 19.09.2025).

pentru – alocație de plasament (plată 19.09.2025). 240.000 lei pentru 264 beneficiari – indemnizație lunară de hrană pentru persoanele cu TBC (plată 19.09.2025).

pentru – indemnizație lunară de hrană pentru persoanele cu TBC (plată 19.09.2025). 9.400.000 lei pentru 20.144 beneficiari – venit minim de incluziune (plată 19.09.2025).

Situația generală

Plățile efectuate de AJPIS Dolj în cursul lunii septembrie însumează peste 71 milioane lei și vizează 161.551 beneficiari de asistență socială. Plata în cont bancar a fost prioritizată (majoritatea virărilor la începutul lunii), iar ulterior s-au efectuat plățile prin mandat poștal pentru beneficiarii care au optat pentru această metodă.

Citește și: Mehedinți: Activitate informativ-preventivă la târgul săptămânal din comuna Broșteni