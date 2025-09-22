Mehedinți: Activitate informativ-preventivă la târgul săptămânal din comuna Broșteni

Polițiștii mehedințeni au desfășurat o acțiune informativ-preventivă în cadrul târgului săptămânal din comuna Broșteni. Scopul intervenției a fost informarea și conștientizarea populației cu privire la conduite antivictimale și măsuri de prevenire a infracționalității.

1 de 7

La eveniment, oamenii legii au purtat discuții cu cetățenii despre:

fenomenul violenței domestice, explicând formele sale de manifestare,

instrumentele juridice de protecție (inclusiv ordinul de protecție provizoriu),

serviciile de sprijin disponibile pentru victime. Polițiștii au oferit și recomandări practice pentru recunoașterea abuzului și pașii pe care victimele îi pot urma pentru a se proteja.

Promovarea aplicației Bright Sky

Un accent special a fost pus pe promovarea aplicației Bright Sky, adaptată pentru România printr-un parteneriat între Fundația Vodafone România și Poliția Română (prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității). Aplicația, disponibilă în App Store și Google Play, oferă funcționalități utile pentru victime, printre care:

localizarea serviciilor de asistență din apropiere,

completarea unui chestionar de evaluare a riscului,

ghiduri de siguranță online,

informații despre ordinul de protecție,

o funcție de jurnal care facilitează documentarea abuzurilor.

Polițiștii au subliniat că astfel de acțiuni fac parte din strategia de creștere a siguranței comunitare și din eforturile de consolidare a colaborării interinstituționale pentru prevenirea și combaterea infracționalității.

