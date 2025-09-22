Mehedinți: Activitate informativ-preventivă la târgul săptămânal din comuna Broșteni

Polițiștii mehedințeni au desfășurat o acțiune informativ-preventivă în cadrul târgului săptămânal din comuna Broșteni. Scopul intervenției a fost informarea și conștientizarea populației cu privire la conduite antivictimale și măsuri de prevenire a infracționalității.
La eveniment, oamenii legii au purtat discuții cu cetățenii despre:
- fenomenul violenței domestice, explicând formele sale de manifestare,
- instrumentele juridice de protecție (inclusiv ordinul de protecție provizoriu),
- serviciile de sprijin disponibile pentru victime. Polițiștii au oferit și recomandări practice pentru recunoașterea abuzului și pașii pe care victimele îi pot urma pentru a se proteja.
Promovarea aplicației Bright Sky
Un accent special a fost pus pe promovarea aplicației Bright Sky, adaptată pentru România printr-un parteneriat între Fundația Vodafone România și Poliția Română (prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității). Aplicația, disponibilă în App Store și Google Play, oferă funcționalități utile pentru victime, printre care:
- localizarea serviciilor de asistență din apropiere,
- completarea unui chestionar de evaluare a riscului,
- ghiduri de siguranță online,
- informații despre ordinul de protecție,
- o funcție de jurnal care facilitează documentarea abuzurilor.
Polițiștii au subliniat că astfel de acțiuni fac parte din strategia de creștere a siguranței comunitare și din eforturile de consolidare a colaborării interinstituționale pentru prevenirea și combaterea infracționalității.
