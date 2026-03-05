Compania de Apă Oltenia caută directori

Compania de Apă Oltenia, operatorul de apă și canal pe regiune caută director general și director economic. Mandatele actualilor directori expiră și drept urmare societatea a lansat precedura de recrutare pentru cele două funcții. La acest moment la conducerea CAO se află Alin Șuiu care ocupă funcția de director general și Anca Bălăceanu, director economic. Procedura de recrutare se va face prin intermediul unui firme care se va ocupa de selecție.



Potrivit anunțului oficial, mandatul viitorilor directori va fi corelat cu durata mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al societății. Procedura de recrutare este structurată în două etape principale: evaluarea preliminară a dosarelor de candidatură, în urma căreia va fi stabilită lista lungă de candidați, și evaluarea finală a candidaților incluși pe lista scurtă, etapă ce va cuprinde interviul și analiza documentelor strategice depuse.

Rămâne cine e pe lista scurtă



Candidații interesați trebuie să îndeplinească o serie de condiții stricte, printre care studii superioare finalizate în domeniul economic, juridic sau inginerești, o experiență profesională, experiență în funcții de conducere într-o societate cu o cifră de afaceri de minimum 150 milioane lei și cel puțin 500 de angajați. De asemenea, sunt necesare competențe în managementul investițiilor finanțate din fonduri europene, experiență în negociere și comunicare instituțională, precum și integritate profesională demonstrată.

Candidații selectați pe lista scurtă au șanse să ocupe cele două funcții și își vor completa ulterior dosarul cu documentele necesare.



Doar o procedură?

Actualul director explică de ce este necesară această selecție.

“Se încheie mandatul meu și cel al directorului economic. Conform legislației, obligatoriu se face selecție de către o firmă sau cu un expert independent. Se poate înscrie oricine care îndeplinește condițiile impuse de firma de selecție. Procedura este aceeași din 2014 de când ne-a obligat BERD-ul, adică să nu se mai facă numirile de către Consiliul de Administrație. Mandatul este pe o perioadă de patru ani. Eu am avut un mandat de patru ani. Acum doi ani pentru că a fost o lacună în legislație a rămas la latitudinea CA să intrepreteze împreună cu firma de selecție și au decis ca mandatul directorului să coincidă cu mandatul Consiliului de Administrație al CAO. Am fost numit doar pe doi ani, iar acum se face din nou selecție. Eu nu renunț, mi-am arătat intenția de a mă înscrie, la fel și actualul director economic, dar rămâne de văzut. Firma de selecție va spune dacă îndeplinim condițiile de selecție și rămânem pe lista scurt. De exemplu se înscriu 10 persoane, dar pe lista scurtă rămân doar patru persoane. Dintre aceștia se face selecția de către Consiliul de Administrație. Până la sfârșitul acestei luni trebuie să se definitiveze procedura de selecție“, spune Alin Șuiu, director general CAO.

Acesta deține această funcție de conducere din anul 2019.