Compania de Apă Oltenia caută directori

Compania de Apă Oltenia, operatorul de apă și canal pe regiune caută director general și director economic. Mandatele actualilor directori expiră și drept urmare societatea a lansat precedura de recrutare pentru cele două funcții. La acest moment la conducerea CAO se află Alin Șuiu care ocupă funcția de director general și Anca Bălăceanu, director economic. Procedura de recrutare se va face prin intermediul unui firme care se va ocupa de selecție.
Potrivit anunțului oficial, mandatul viitorilor directori va fi corelat cu durata mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al societății. Procedura de recrutare este structurată în două etape principale: evaluarea preliminară a dosarelor de candidatură, în urma căreia va fi stabilită lista lungă de candidați, și evaluarea finală a candidaților incluși pe lista scurtă, etapă ce va cuprinde interviul și analiza documentelor strategice depuse.
Rămâne cine e pe lista scurtă
Candidații interesați trebuie să îndeplinească o serie de condiții stricte, printre care studii superioare finalizate în domeniul economic, juridic sau inginerești, o experiență profesională, experiență în funcții de conducere într-o societate cu o cifră de afaceri de minimum 150 milioane lei și cel puțin 500 de angajați. De asemenea, sunt necesare competențe în managementul investițiilor finanțate din fonduri europene, experiență în negociere și comunicare instituțională, precum și integritate profesională demonstrată.
Candidații selectați pe lista scurtă au șanse să ocupe cele două funcții și își vor completa ulterior dosarul cu documentele necesare.
Doar o procedură?
Actualul director explică de ce este necesară această selecție.
Acesta deține această funcție de conducere din anul 2019.