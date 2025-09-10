Orașul Segarcea, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului: Sistem integrat de mobilitate urbană durabilă în orașul Segarcea, județul Dolj: Amenajare piste de biciclete și infrastructură pietonală, modernizare cale rutieră pe care circulă transportul public, amenajare autobază și stații de autobuz.

Etapa I a proiectului a fost finanțată în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2 – Reducerea

emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planuri de mobilitate urbană durabilă, cod SMIS 124248.

Etapa a II-a a proiectului a fost finanțată în cadrul Programului Regional SV Oltenia 2021 – 2027, Prioritatea P4. Mobilitate

urbană durabilă, Obiectivul specific: RSO2.8_Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către

o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, Titlu Apel: Mobilitate urbană durabilă – Etapizate, cod SMIS 327903.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de carbon în orașul Segarcea bazată pe planul de mobilitate

urbană durabilă al orașului. Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin introducerea în circulație a vehiculelor de transport

public ecologice ce va conduce la reducerea impactului creat de transport asupra mediului, prin relocarea modală –

renunțarea la utilizarea transportului cu autovehiculul personal în favoarea transportului public.

Obiectivele specifice

Obiectivele specifice realizate în urma implementării proiectului sunt următoarele: