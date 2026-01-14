Poșta a băgat spaima în asociațiile de proprietari

Asociațiile de proprietari se confruntă cu o mare problemă după ce poșta a eliminat serviciul de scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire. Conform Legii 196/2018, convocarea proprietarilor la Adunările generale, care se fac în primele trei luni ale anului, se face : “prin afişare la avizier şi pe bază de tabel nominal convocator sau, în cazul proprietarilor care nu au fost anunţaţi, pe baza tabelului nominal convocator, prin poştă cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, asupra oricărei adunări generale a asociaţiei de proprietari, cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale”, art.47, alin 4.

Cu alte cuvinte, proprietarii care nu sunt găsiți acasă sau refuză să semneze tabelul convocator sunt anunțați printr-o scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire. În caz contrar, Adunarea generală poate fi considerată neîntrunită legal și hotarârile adoptate pot fi anulate.

Reprezentanții asociațiilor de proprietari care au mers la poștă cu scopul de a trimite astfel de recomandate cu conținut declarat și au aflat că nu mai pot beneficia de acest serviciu, au tras un semnal de alarmă. Pe lângă asociațiile de proprietari, afectate ar fi și instanțele, avocații care din acest motiv întâmpină dificultăți în comunicarea actelor de procedură prin intermediul serviciilor poștale.

„Poșta a considerat acest servici nerentabil, mai bine mărea tariful. Era și un volum mare de muncă până completai pe acele formulare. Ar fi bine ca legiuitorul să se grăbească și să aprobe modalitatea de convocare prin mijloace online. Această modalitate trebuie luată în calcul pentru că mijloacele de comunicare au evoluat. La asociații se folosesc deja metode de transmitere a facturilor pe whatsapp și e-mail, de ce să nu se poată face și convocarea pentru Adunarea Generală.”, spune Ion Pătrulescu, președintele Uniunii Asociaţiilor de Proprietari din Craiova 2012.

Poșta Română clarifică disponibilitatea serviciilor poștale pentru comunicarea actelor P

Într-un răspuns dat Uniunii Naționale a Barourilor din România, Poșta a făcut următoarele precizări:

„Serviciul de scrisoare recomandată nu a fost eliminat din oferta Poștei Române. Acesta este disponibil în continuare, fără restricții, la nivel național, fiind accesibil la orice oficiu poștal, în condițiile standard prevăzute de reglementările în vigoare. Serviciul de scrisoare cu confirmare de primire și conținut declarat nu a fost desființat. Acesta este disponibil în continuare, însă poate fi accesat în baza unor contracte comerciale, încheiate cu beneficiari care transmit volume recurente de corespondență și care necesită utilizarea constantă a acestui tip de servicii, în condiții adaptate specificului activității lor. Pentru expedierile ocazionale, precum și pentru utilizatorii care optează pentru un serviciu cu un nivel de calitate îmbunătățit, Poșta Română recomandă utilizarea serviciului Prioripost cu confirmare de primire și valoare declarată. Acest serviciu oferă urmărire în timp real, confirmare de primire semnată de destinatar și posibilitatea asigurării conținutului trimiterii.

Pentru o informare completă, serviciul Prioripost este un serviciu din clasa expres intern, care permite expedierea pe teritoriul național a oricărui tip de document, cu prioritate în transport, prelucrare și livrare. Acesta poate include, la cerere: Serviciul de confirmare poștală de primire (AR), constând în predarea către expeditor a dovezii privind livrarea trimiterii poștale înregistrate, confirmată în scris de destinatar, expeditorul fiind în mod obligatoriu destinatarul confirmării; Serviciul de trimitere cu valoare declarată (V), care asigură trimiterea poștală înregistrată împotriva pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării, în limita valorii declarate de expeditor, și permite eliberarea, la cerere, a dovezii de depunere. În concluzie, pentru situațiile în care volumele de corespondență sunt recurente, Poșta Română rămâne disponibilă pentru încheierea unor contracte comerciale având ca obiect servicii de corespondență cu confirmare de primire și conținut declarat, similare celor utilizate anterior. Pentru expedierile ocazionale, este recomandată utilizarea serviciului Prioripost cu confirmare de primire și valoare declarată, care asigură, din punct de vedere funcțional, aceleași garanții legale și operaționale, beneficiind totodată de facilități suplimentare”.

Poșta oferă un serviciu similar

În consecință, pentru volumul și periodicitatea necesară activității Asociațiilor de Proprietari, este valabil paragraful:“Pentru expedierile ocazionale, este recomandată utilizarea serviciului Prioripost cu confirmare de primire și valoare declarată, care asigură, din punct de vedere funcțional, aceleași garanții legale și operaționale, beneficiind totodată de facilități suplimentare.”.

Lămuriri au venit și din partea reprezentanților Poștei – Sucursala Regională Craiova.

„S-a schimbat acest serviciu, se oferă un serviciu similar prioripost cu confirmare de primire și valoare declarată. Trimiterile cu valoare declarată, interne, circulă înregistrate de la prezentare până la destinaţie, pe tot fluxul tehnologic, fiind monitorizate în sistemTrack&Trace. Oamenii vor fi informați în momentul în care ajung la oficiile poștale”,, a precizat Doru Câplea, directorul Poștei – Sucursala Regională Craiova.







