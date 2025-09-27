Elevul acuzat că a trimis mesaje de amenințare către școli și spitale, arestat preventiv

Curtea de Apel București a decis, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a elevului în vârstă de 17 ani. Acesta este acuzat că a trimis în ultimele zile mesaje de amenințare către școli și spitale.

Tânărul este acuzat de DIICOT de săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist. Procurorii spun că adolescentul a fost ajutat de o fată în vârstă de 14 ani să trimită mesaje de amenințare la aproximativ 1.000 de adrese de email aparținând unor instituții, potrivit Agerpres.

‘Din probele administrate a reieșit că, la datele de 21 și 23.09.2025, inculpatul împreună cu o minoră de 14 ani a transmis mai multe mesaje, către un număr aproximativ 1.000 de adrese de email aparținând unor instituții de învățământ, unități medicale, unități de poliție, posturi de televiziune și alte instituții de pe întreg teritoriul României, în care proferau amenințări cu comiterea unor atacuri armate, în scopul creării de panică și intimidării populației prin producerea unui puternic impact psihologic’, spune DIICOT.

Zeci de școli și spitale au primit pe e-mail un mesaj de amenințare

La începutul acestei săptămâni, zeci de școli și spitale au primit pe e-mail un mesaj de amenințare cu următorul conținut: ‘Luni dimineață, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale și voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulți pacienți voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliția mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni. Toți meritați să suferiți eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viața, așa că este timpul să vă simțiți și voi la fel. Abia aștept să vă omor’.

Polițiștii au reușit să-l identifice pe autorul acestor mesaje, în persoana unui tânăr de 17 ani, elev la un liceu din București. Anchetatorii au descoperit că tânărul a mai avut probleme cu legea penală.

