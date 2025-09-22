Ilie Bolojan, după întâlnirea de la Bruxelles cu comisarul pentru Economie: Vom continua să lucrăm la reforme

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, luni, la Bruxelles, cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie Productivitate. Cei doi au discutat despre situaţia economică a ţării şi măsurile necesare pentru redresare.

”Discuţie foarte bună astăzi cu comisarul european Valdis Dombrovskis despre situaţia macroeconomică şi fiscală a României. Vom continua să lucrăm la reformele necesare pentru a consolida stabilitatea şi a asigura sustenabilitatea finanţelor publice”, a scris, luni, Ilie Bolojan, pe Facebook.

Premierul a afăugat că va continua dialogul strâns pe aceste teme importante, conform news.ro.

Programul premierului la Bruxelles mai cuprinde întâlnire şi prânz de lucru cu Andrius Kubilius, comisar european pentru Apărare şi Spaţiu şi întâlnire de lucru cu Roxana Mânzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, comisar european pentru Drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire.

Citeşte şi: Ministerul Sănătăţii cere pază şi atenţie sporită în spitale