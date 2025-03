Muzeul Olteniei Craiova marchează 110 ani de existență printr-o expoziție aniversară

Secția de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova organizează expoziția aniversară „Muzeul Olteniei Craiova la ceas aniversar”, cu prilejul aniversării a 110 ani de la fondarea instituției. Expoziția va fi vernisată marți, 1 aprilie 2025, la ora 11, la sediul Secției Istorie-Arheologie, situat pe Str. Madona Dudu, nr. 14.

Fondat la 1 aprilie 1915

Fondat la 1 aprilie 1915, la inițiativa profesorului Ștefan Ciuceanu, Muzeul Olteniei Craiova a avut un parcurs remarcabil de-a lungul decadelor. Inițial, cunoscut sub numele de Muzeul Regional de Antichități și Etnografie al Olteniei, instituția a fost găzduită la acea vreme de Palatul Administrativ al Craiovei. Evoluția sa a continuat prin inaugurarea, la 2 decembrie 1923, a Muzeului de Istorie Naturală al Craiovei, sub coordonarea profesorului de științe naturale Marin Demetrescu. Ulterior, la 13 mai 1928, cele două instituții muzeale s-au unit sub denumirea de Muzeul Regional al Olteniei.

După reorganizarea administrativă din 1968, instituția a devenit Muzeul Olteniei Craiova, recunoscută oficial, prin Hotărâre de Guvern, începând cu anul 2023, ca muzeu de importanță națională.

O incursiune în istoria muzeului

Expoziția „Muzeul Olteniei Craiova la ceas aniversar” va oferi vizitatorilor o incursiune captivantă în istoria muzeului, printr-o selecție impresionantă de documente fondatoare, fotografii cu expozițiile organizate de-a lungul anilor, matrice sigilare, documente administrative și științifice, piese arheologice și podoabe medievale. De asemenea, expoziția va include imagini din timpul cercetărilor arheologice, publicații de referință, documente inedite și obiecte personale ale unor personalități marcante precum C.S. Nicolăescu-Plopșor și Corneliu Mărgărit Tătulea, foști directori ai muzeului.

Patrimoniul muzeului a cunoscut o expansiune semnificativă de-a lungul celor 110 ani de existență. Dacă în 1927 instituția deținea doar 1.050 de piese, iar în 1955 peste 29.120 de artefacte, la începutul anului 2025, colecțiile muzeului numără aproape 250.000 de bunuri culturale, multe dintre acestea având o valoare istorică și artistică inestimabilă.

Evenimentul marchează nu doar un moment de reflecție asupra trecutului muzeului, ci și o invitație pentru comunitate de a contribui la îmbogățirea patrimoniului cultural local.

