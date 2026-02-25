Poliția Vâlcea promovează siguranța elevilor la Liceul „Preda Buzescu” din Berbești

Polițiștii vâlceni au desfășurat, ieri, activități informativ-preventive la Liceul „Preda Buzescu” din Berbești, ca parte a programelor dedicate siguranței elevilor.

Acțiunile au fost adaptate categoriilor de vârstă și au avut ca obiectiv creșterea gradului de informare și responsabilizare a elevilor privind riscurile din mediul real și online.

Pentru elevii din ciclul primar – Proiectul „TEDI – Siguranță pentru cei mici”

reguli de siguranță personală și comportamente de autoprotecție

recunoașterea situațiilor periculoase

importanța solicitării ajutorului de la adulți de încredere

prevenirea disparițiilor de minori și a riscurilor plecărilor voluntare

Pentru liceeni – prevenirea pornografiei infantile și a consumului de droguri

riscurile distribuirii imaginilor intime în mediul online

consecințele legale și impactul pe termen lung asupra vieții personale și profesionale

efectele substanțelor psihoactive asupra sănătății fizice și psihice

presiunile exercitate de anturaj și modalități de evitare a situațiilor de risc

Proiectul „Un bloc salvează o viață” – prevenirea violenței

informații privind adoptarea unui comportament responsabil

implicarea civică și contribuția pozitivă în comunitate

Polițiștii au transmis elevilor și recomandări preventive privind siguranța personală și online, evitarea influențelor negative și luarea deciziilor responsabile. Aceștia au fost încurajați să solicite ajutor și să apeleze 112 în situații de urgență.

