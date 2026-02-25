14.5 C
Poliția Vâlcea promovează siguranța elevilor la Liceul „Preda Buzescu” din Berbești

De Mariana BUTNARIU
Activități educative și interactive pentru toate vârstele
Polițiștii vâlceni au desfășurat, ieri, activități informativ-preventive la Liceul „Preda Buzescu” din Berbești, ca parte a programelor dedicate siguranței elevilor.

Acțiunile au fost adaptate categoriilor de vârstă și au avut ca obiectiv creșterea gradului de informare și responsabilizare a elevilor privind riscurile din mediul real și online.

Pentru elevii din ciclul primar – Proiectul „TEDI – Siguranță pentru cei mici”

  • reguli de siguranță personală și comportamente de autoprotecție
  • recunoașterea situațiilor periculoase
  • importanța solicitării ajutorului de la adulți de încredere
  • prevenirea disparițiilor de minori și a riscurilor plecărilor voluntare

Pentru liceeni – prevenirea pornografiei infantile și a consumului de droguri

  • riscurile distribuirii imaginilor intime în mediul online
  • consecințele legale și impactul pe termen lung asupra vieții personale și profesionale
  • efectele substanțelor psihoactive asupra sănătății fizice și psihice
  • presiunile exercitate de anturaj și modalități de evitare a situațiilor de risc

Proiectul „Un bloc salvează o viață” – prevenirea violenței

  • informații privind adoptarea unui comportament responsabil
  • implicarea civică și contribuția pozitivă în comunitate

Polițiștii au transmis elevilor și recomandări preventive privind siguranța personală și online, evitarea influențelor negative și luarea deciziilor responsabile. Aceștia au fost încurajați să solicite ajutor și să apeleze 112 în situații de urgență.

