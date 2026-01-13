Amenzi de peste 40.000 de lei, în urma controalelor poliției din Mehedinți

Polițiștii mehedințeni au continuat, ieri, acțiunile pentru menținerea ordinii și liniștii publice, respectarea legislației rutiere, prevenirea traficului și consumului de substanțe interzise, precum și pentru depistarea persoanelor urmărite.

Pentru protejarea comunității, polițiștii au fost prezenți în stradă și au intervenit operativ la 28 de evenimente, dintre care 16 au fost sesizate prin SNUAU 112.

În cadrul misiunilor desfășurate, 36 de conducători auto au fost testați cu aparatura din dotare pentru depistarea consumului de alcool sau substanțe psihoactive. Totodată, 187 de autovehicule și 221 de persoane au fost verificate prin aplicația e-DAC, în vederea prevenirii și combaterii faptelor ilegale.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 153 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 40.000 de lei. De asemenea, 8 conducători auto au fost scoși din trafic, fiindu-le suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, conform legii.

Totodată, 5 vehicule au fost oprite din circulație, întrucât nu prezentau siguranță în trafic. Certificatele de înmatriculare au fost retrase până la remedierea deficiențelor constatate.

Depistați la volan sub influența alcoolului

În cadrul acțiunilor desfășurate, polițiștii au identificat mai mulți conducători auto care au urcat la volan după ce au consumat alcool.

Polițiștii din Vânju Mare au depistat, ieri, în trafic un bărbat de 49 de ani, din comuna Bălăcița, care conducea un autoturism pe DJ 606, în localitatea de domiciliu. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,16 mg/l alcool în aerul expirat. Acesta a fost sancționat contravențional cu o amendă de 1.822,5 lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 90 de zile.

Un alt caz a fost înregistrat în aceeași zi, când polițiștii din Șimian au depistat un bărbat de 62 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, care conducea un autoturism pe DN 6, în comuna Prunișor, aflându-se sub influența alcoolului. Aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,55 mg/l alcool în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la spital pentru recoltarea de mostre biologice, iar în cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

