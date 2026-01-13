(VIDEO) Dosar penal pentru ucidere din culpă, după decesul unui nou-născut într-o clinică din Craiova

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Dolj au fost sesizați, ieri, prin plângere depusă de un bărbat de 32 de ani, din municipiul Craiova, care reclamă o posibilă conduită medicală necorespunzătoare a personalului unei clinici medicale din localitate.

Potrivit sesizării, modul în care ar fi fost acordată asistența medicală de specialitate ar fi condus la decesul unui nou-născut. În acest context, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul. De asemenea, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale, menită să stabilească precis cauza morții nou-născutului.

La finalizarea investigațiilor, urmează să fie propusă soluția legală prin unitatea de parchet competentă, potrivit IPJ Dolj.

