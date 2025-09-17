Urmărire ca în filme în Italia: un român evadat din arest la domiciliu a rănit grav două persoane și este căutat cu elicopterul

Un român în vârstă de 27 de ani este căutat intens de autoritățile italiene, după ce a evadat din arestul la domiciliu și a provocat haos pe autostrada A4 din nordul Italiei. Individul este acuzat că a furat mai multe autovehicule și a rănit grav două persoane, printre care și un polițist.

Fugarul se afla în arest la domiciliu în Milano, fiind cercetat pentru furt calificat. Cu toate acestea, tânărul a părăsit locuința ilegal și a furat o mașină, cu care a ajuns la o benzinărie de pe autostrada A4. Acolo a fost recunoscut de polițiști, care deja îl căutau pentru nerespectarea măsurii preventive.

Luiza Diculescu, jurnalistă stabilită în Italia, a relatat că în momentul în care a fost reperat, bărbatul s-a urcat rapid la volan și a demarat în viteză. În timpul manevrei, a lovit un polițist care încerca să-l oprească. Agentul, rănit grav, a ajuns la spital cu leziuni multiple, inclusiv un traumatism cranian sever.

O nouă victimă și fuga spre graniță

După incidentul cu polițistul, individul a abandonat mașina și a jefuit un bărbat italian în vârstă, deposedându-l de dubă. A continuat cursa nebună pe aceeași autostradă, unde a lovit din spate un alt autoturism, un BMW condus de o femeie. Aceasta a suferit răni și a fost transportată la spital în stare de șoc.

Potrivit jurnalistului italian Marco Corazza, românul a reușit să fugă din nou, de data aceasta pe jos, prin câmpurile din zona rurală a provinciei Udine, după ce cauciucul dubei a explodat. Un elicopter al Poliției italiene a fost mobilizat pentru căutarea sa, dar până în acest moment, individul a reușit să dispară fără urmă.

Anchetatorii bănuiesc că a trecut granița

Autoritățile italiene consideră că este foarte posibil ca fugarul să fi trecut deja granița în Slovenia sau chiar să fi ajuns în România. În prezent, este căutat pentru tentativă de omor, ultraj, furt calificat și evadare.

Cazul a stârnit un val de îngrijorare în rândul opiniei publice din Italia, dar și critici privind eficiența sistemului de supraveghere în cazul arestului la domiciliu.

