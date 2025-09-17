Pericol de explozie în Brașov. O cisternă cu acid sulfuric s-a răsturnat

Un incident grav s-a produs marți, pe Drumul Național 1 (DN1), în județul Brașov, în zona localității Voila. O autocisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat în afara carosabilului, generând un risc major de explozie și poluare chimică.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov, accidentul a fost provocat de explozia unui cauciuc al vehiculului. Șoferul a pierdut controlul volanului și autocisterna a părăsit partea carosabilă, dar, din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Intervenție de urgență și măsuri de securizare

La fața locului au fost mobilizate rapid mai multe echipaje de intervenție:

o autospecială de stingere cu apă și spumă,

un echipaj de descarcerare,

un echipaj SMURD,

un echipaj CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic și Nuclear), specializat în gestionarea situațiilor care implică substanțe periculoase.

Conform autorităților, în urma accidentului nu au existat scurgeri de acid sulfuric, însă au fost luate toate măsurile de siguranță necesare pentru prevenirea unei posibile contaminări a mediului. A fost notificată și Garda de Mediu, care monitorizează situația în colaborare cu ISU Brașov.

Trafic blocat și rute ocolitoare

Circulația rutieră pe DN1 a fost temporar blocată în zona incidentului, traficul fiind deviat pe rute alternative pentru a permite intervenția echipajelor și pentru a garanta siguranța participanților la trafic.

IPJ Brașov a precizat că în urma accidentului s-au produs doar pagube materiale, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii evenimentului.

