Cine se va ocupa de deszăpezirea străzilor Craiovei?

Un proverb românesc spune să ne pregătim sania din vară, iar carul, iarna. La fel este și cu utilajele de deszăpezire, de mare ajutor în iernile cu multă zăpadă. Noroc că în ultimele ierni, precipitațiile au cam lipsit și operatorul care se ocupă de deszăpezire în Craiova nu a avut așa bătaie de cap. Acum, Salubritatea cumpără material antiderapant și închiriază utilaje pentru deszăpezirea din această iarnă.

Pentru că sezonul rece se apropie, operatorul care răspunde de deszăpezirea străzilor din Craiova a început pregătirile de iarnă. Cu alte cuvinte, Salubritatea caută să cumpere material antiderapant și să-și completeze parcul auto cu utilajele necesare. În acest sens, operatorul a demarat procedura de licitaţie publică pentru completarea parcului auto, necesar acestei ierni. Se vor închiria utilajele necesare de la diverşi agenţi economici. La acest moment, pentru utilajele, 29 la număr, ce vor fi închiriate se află în desfășurare procedura de achiziție publică. Totodată, Salubritatea trebuie să achiziţioneze materialele antiderapante, cu precădere sare, fiindcă prin depozit, operatorul mai are aproximativ 1.140 de tone. Ca în fiecare an, zăpada este topită cu sare şi clorură de calciu, iar ca material antioderapant este folosit nisipul.

“Salubritate Craiova S.R.L. deține deja circa 40 de utilaje (pentru îndepărtat zăpada și împrăștierea materialului antiderapant – ATV-uri, autoutilitare cu lamă și sărăriță; încărcătoare hidraulice pentru colectarea și transportul zăpezii/ materialului antiderapant). Flota noastră este compusă din utilaje moderne, dintre care nu putem omite sărărițele achiziționate anul trecut din bugetul propriu (cu o rază de acțiune de 9 metri, cu sistem de spargere a bulgărilor de sare, electrice și silențioase). Pe lângă utilajele proprii, avem în desfășurare și o licitație privind închirierea de autoutilitare cu șofer (minim 17, maxim 29 de utilaje).

În ceea ce privește materialul antiderapant, în acest moment avem un stoc aproximativ de 1.140 de tone de material antiderapant. În paralel, avem în desfășurare și o licitație deschisă pentru achiziția de sare industrială pentru deszăpezire (minim 1.000 de tone, maxim 8.000 de tone, în baza unui acord cadru ce se va derula pe parcursul a 18 luni).Acestea sunt măsurile obișnuite pe care le desfășurăm an de an, în această perioadă a anului, pentru pregătirea sezonului rece. Deși precipitațiile nu mai sunt abundente, ca în alți ani, scopul nostru este să fim pregătiți pentru iarnă și să intervenim atunci când este cazul, indiferent de starea vremii, ”, spune Mihai Butari, directorul SC Salubritate.

În așteptarea zăpezii

Este cunoscut din anii anteriori că la 15 noiembrie se instituie Comandamentul de iarnă. Din acest moment, utilajele pot să intervină și sunt plătite pe fiecare acțiune în parte. Începând cu data de 20 decembrie până la sfârșitul lunii februarie 2026 este mobilizare generală. Ninge sau nu, intervine sau nu, Salubritatea este plătită

“Percepem un tarif de mobilizare și asigurare logistică, el urmând să fie activ doar în perioada 20 decembrie 2025-28 februarie 2026, cu condiția ca temperatura să fie sub 5 grade Celsius.

În restul perioadei de la 15 noiembrie – până la 19 decembrie și de la 1 martie până la 31 martie nu se plătește decât acționarea”, a mai spus Butari.

Deszăpezirea se face după prioritatea străzilor

Pentru deszăpezirea celor peste 850 de străzi, orașul este împărțit în 11 sectoare. Toate străzile sunt împărțite în funcție de priorități. Categoria de străzi cu prioritate I, reprezentând cele 150 de străzi pe care se va interveni inițial. Aici intră marile bulevarde, străzile intens circulate, cele pe care circulă mijloace de transport în comun sau care asigură legătura între diferite zone ale orașului.

Categoria străzilor cu prioritate II , pe care se va interveni după finalizarea deszăpezirii străzilor cu prioritate I, include străzile de cartier şi cuprinde 220 de străzi.

La prioritate III intră străzile secundare şi cele periferice, 560 la număr.

Activitatea de degajare a trotuarelor, stațiilor de autobuz și trecerilor pietonale este împărțită în mai multe sectoare, coordonate de câte un responsabil, fiind stabilite și zonele în care se va interveni cu ATV-urile.