0.1 C
Craiova
joi, 8 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportTenisAtât a fost la Brisbane! Sorana Cîrstea s-a înclinat în fața liderului mondial

Atât a fost la Brisbane! Sorana Cîrstea s-a înclinat în fața liderului mondial

De Tiberiu Cocora

Sorana Cîrstea a fost învinsă de belarusa Aryna Sabalenka, liderul mondial, cu 6-3, 6-3, joi, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari americani.

Sorana Cîrstea a început foarte bine ultimul său sezon al carierei, învingându-le pe rând pe Anastasia Pavlyuchenkova și Jelena Ostapenko în primele două tururi ale turneului WTA 500 de la Brisbane, dar a avut ghinionul de a fi pe aceeași optime de tablou cu Aryna Sabalenka, iar liderul WTA și-a respectat statutul și s-a calificat în sferturile de finală. 

Partida a început echilibrat, cu cele două jucătoare câștigând primele game-uri în care s-au aflat la retur, dar liderul WTA și-a intrat apoi în ritm la serviciu și s-a desprins pe tabelă. După 6-3 în primul act, în partea secundă jocul s-a mai echilibrat. S-a mers cu serviciul până la 3-3, dar din acel moment Aryna a demonstrat de ce e cea mai bună jucătoare din lume. Deși Sorana a luptat, liderul mondial a câștigat 3 game-uri la rând și s-a impus cu 6-3, 6-3, după o oră și 20 de minute de joc.

Meci destul de greu pe Aryna

Confruntarea a fost una destul de echilibrată, replica dată de sportiva noastră fiind una foarte solidă. Sabalenka a câștigat cu numai 16 puncte în plus (66 vs 50), dar a făcut diferența prin calitatea deosebită a returului său. Aryna a câștigat aproape jumătate din punctele în care românca a pus mingea în joc (49%), fiind extrem de prolifică mai ales pe mingea a doua (a câștigat 55% din punctele jucate de Sori cu serviciul doi), notează Eurosport.

Aceasta a fost a 7-a victorie la rând a bielorusei la turneul de la Brisbane, ea fiind campioană la ediția precedentă. De altfel, Aryna a ajuns în ultimul act la toate cele 3 participări anterioare la acest turneu, dar a pierdut finalele din 2023 (la Noskova) și 2024 (la Rybakina). Sabalenka a ajuns la 35 de victorii jucate în ultimele 37 de partide pe teritoriul Australiei. 

Citește și: Novak Djokovic, forfait pentru turneul de la Adelaide

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA