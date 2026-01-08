Atât a fost la Brisbane! Sorana Cîrstea s-a înclinat în fața liderului mondial

Sorana Cîrstea a fost învinsă de belarusa Aryna Sabalenka, liderul mondial, cu 6-3, 6-3, joi, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari americani.

Sorana Cîrstea a început foarte bine ultimul său sezon al carierei, învingându-le pe rând pe Anastasia Pavlyuchenkova și Jelena Ostapenko în primele două tururi ale turneului WTA 500 de la Brisbane, dar a avut ghinionul de a fi pe aceeași optime de tablou cu Aryna Sabalenka, iar liderul WTA și-a respectat statutul și s-a calificat în sferturile de finală.

Partida a început echilibrat, cu cele două jucătoare câștigând primele game-uri în care s-au aflat la retur, dar liderul WTA și-a intrat apoi în ritm la serviciu și s-a desprins pe tabelă. După 6-3 în primul act, în partea secundă jocul s-a mai echilibrat. S-a mers cu serviciul până la 3-3, dar din acel moment Aryna a demonstrat de ce e cea mai bună jucătoare din lume. Deși Sorana a luptat, liderul mondial a câștigat 3 game-uri la rând și s-a impus cu 6-3, 6-3, după o oră și 20 de minute de joc.

Meci destul de greu pe Aryna

Confruntarea a fost una destul de echilibrată, replica dată de sportiva noastră fiind una foarte solidă. Sabalenka a câștigat cu numai 16 puncte în plus (66 vs 50), dar a făcut diferența prin calitatea deosebită a returului său. Aryna a câștigat aproape jumătate din punctele în care românca a pus mingea în joc (49%), fiind extrem de prolifică mai ales pe mingea a doua (a câștigat 55% din punctele jucate de Sori cu serviciul doi), notează Eurosport.

Aceasta a fost a 7-a victorie la rând a bielorusei la turneul de la Brisbane, ea fiind campioană la ediția precedentă. De altfel, Aryna a ajuns în ultimul act la toate cele 3 participări anterioare la acest turneu, dar a pierdut finalele din 2023 (la Noskova) și 2024 (la Rybakina). Sabalenka a ajuns la 35 de victorii jucate în ultimele 37 de partide pe teritoriul Australiei.

