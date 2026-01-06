Novak Djokovic, forfait pentru turneul de la Adelaide

Novak Djokovic s-a retras, luni, de pe lista participanților la turneul ATP 250 de la Adelaide, pentru a-și prioritiza pregătirea pentru Openul Australiei, unde va încerca să câștige al 25-lea titlu de Mare Șlem din cariera sa, informează AFP.

„Tuturor fanilor mei din Adelaide, din păcate nu sunt încă pregătit fizic să particip’ la turneu, care începe lunea viitoare. Mă concentrez acum pe pregătirea mea pentru Australian Open“, a spus Djokovic.

Cu excepția anului 2017, când a fost accidentat, Djokovic a câștigat cel puțin un turneu de Mare Șlem în fiecare sezon, între 2010 și 2023. Ultimul său turneu major a fost US Open din 2023, iar de atunci, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz au împărțit în mod egal cele opt turnee importante.

În circuitul ATP, Djokovic a câștigat la Geneva în luna mai și la Atena în noiembrie, ultimul dintre turneele pe care le-a jucat înainte de a renunța la Turneul Campionilor (ATP Finals) de la Torino.

Turneul Australian Open, pe care Djokovic l-a câștigat de zece ori, va începe pe 18 ianuarie. Sârbul a fost învins în semifinale de Alexander Zverev anul trecut.

