Sorana Cîrstea, formă impresionantă la Brisbane! Nu i-a dat multe șanse lui Ostapenko

De Tiberiu Cocora

Sorana Cîrstea s-a calificat, marți, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari americani, după ce a întrecut-o pe letona Jelena Ostapenko, în două seturi, cu 6-2, 7-6 (7/5).

Cîrstea (35 ani, 41 WTA), autoare a 11 ași, s-a impus după o oră și 46 de minute.

Ostapenko (28 ani, 23 WTA) continuă să aibă avantaj în meciurile directe, 4-3, dar Cîrstea a câștigat trei din ultimele patru confruntări.

Cîrstea și-a asigurat un cec de 19.909 de dolari și 60 de puncte, iar în optimi o va întâlni pe liderul mondial, Aryna Sabalenka, victorioasă în doar 47 de minute în fața Cristinei Bucșa (Spania), cu 6-0, 6-1.

Cîrstea și Sabalenka (27 ani) s-au înfruntat de două ori până acum în circuitul profesionist, fiecare având câte o victorie. Românca s-a impus în 2023, în sferturi la Miami, cu 6-4, 6-4, iar belarusa și-a luat revanșa în același an, la Madrid, în turul secund, cu 6-4, 6-3.

