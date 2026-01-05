Ruben Amorim a fost demis de la Manchester United

Manchester United a anunțat luni demiterea antrenorului principal Ruben Amorim, la o zi după remiza cu Leeds United (1-1) din Premier League, scrie Reuters.

„Întrucât Manchester United se află pe locul șase în Premier League, conducerea clubului a luat cu reticență decizia că este momentul potrivit pentru o schimbare. Aceasta va oferi echipei cea mai bună oportunitate de a termina cât mai sus posibil în Premier League”, a precizat clubul englez într-un comunicat.

Manchester United se află la 17 puncte în spatele liderului Arsenal și a câștigat doar unul din ultimele cinci meciuri.

Decizia vine la o zi după ce Amorim a fost criticat după întrebările legate de siguranța locului său de muncă, transmițând un mesaj sfidător că a venit la United ca ”manager cu autoritate deplină” și nu doar ca un antrenor care execută ordine.

Amorim păruse pesimist vineri când a discutat despre posibile transferuri, iar după egalul cu Leeds, antrenorul portughez a devenit vizibil iritat când a fost întrebat dacă mai are încrederea consiliului de administrație.

Portughezul de 40 de ani a precizat că nu are nicio intenție să părăsească Old Trafford, subliniind în repetate rânduri autoritatea sa managerială față de simplele îndatoriri de antrenor.

Amorim a preluat-o pe United în noiembrie 2024 și a condus echipa pe un dezamăgitor loc 15 în Premier League. De asemenea, United a fost eliminată prematur din Cupa Angliei, în sferturile de finală ale Cupei Ligii engleze, dar a ajuns în finala Europa League, pierdută în fața lui Tottenham Hotspur.

