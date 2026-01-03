Ferrari a anunțat, oficial, despărțirea de un pilot: „Îi dorim tot binele!”

Scuderia Ferrari a anunțat despărțirea de Zhou Guanyu (26 de ani), cel care a fost pilot de rezervă al echipei în 2025.

Între 2022 și 2025, Zhou Guanyu a condus în Formula 1 pentru echipa Sauber (inițial denumită Alfa Romeo, ulterior Kick Sauber). În acei 3 ani a concurat în 68 de curse și a reușit să acumuleze 16 puncte, cel mai bun loc obținut fiind 8.

Lăsat liber de Sauber la final de 2024, chinezul a semnat cu Ferrari pentru a fi pilot de rezervă în 2025. A împărțit acest rol cu alt fost pilot full-time, Antonio Giovinazzi.

După un an în cadrul Scuderiei, Zhou a fost din nou lăsat liber. Ferrari a făcut anunțul în această dimineață: „Suntem recunoscători pentru angajamentul și contribuția lui Zhou Guanyu ca pilot de rezervă al Ferrari în acest sezon. Îi dorim tot binele pe viitor”.

Zhou a răspuns în secțiunea de comentarii: „Mulțumesc! Toate cele bune, ne mai vedem”.

Amintim că piloții full-time al Scuderiei Ferrari în 2026 rămân Charles Leclerc și Lewis Hamilton.

