Ce bine îi merge în Australia! Gabriela Ruse, pe tabloul principal la Brisbane

De Tiberiu Cocora

Gabriela Ruse a reușit să acceadă pe tabloul principal de simplu al turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari americani, după ce a învins-o în finala calificărilor pe turcoaica Zeynep Sonmez, cu 3-6, 6-4, 6-0.

Ruse (28 ani, 88 WTA) a avut nevoie de o oră și 40 de minute pentru a obține victoria, la primul său duel cu Sonmez (23 ani, 112 WTA), deși a comis 7 duble greșeli.

Gabriela Ruse și-a asigurat un cec de 11.920 de dolari și 26 de puncte WTA, iar în primul tur o va întâlni pe americanca Sofia Kenin (27 ani, 28 WTA), o premieră.

Alte două românce au intrat direct pe tabloul principal al turneului, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea.

Cristian (27 ani, 39 WTA) va juca în primul tur contra cehoaicei Marie Bouzkova (27 ani, 42 WTA), care are 3-1 în meciurile directe. Sorana Cîrstea (35 ani, 43 WTA) o va înfrunta în runda inaugurală pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova (34 ani, 47 WTA), pe care o conduce cu 4-3 în meciurile directe.

Toate româncele vor evolua duminică la Brisbane.

