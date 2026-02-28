Unul dintre cei mai buni jucători de la Universitatea Craiova, Nicușor Bancu, a vorbit după victoria dificilă obținută de formația olteană, 2-1, cu Metaloglobus.

Fotbalistul Universității Craiova și-a început discursul într-un mod critic la adresa modului în care formația din Bănie a abordat partida cu Metaloglobus. Totuși, acesta a ținut să laude spiritul de luptă arătat după pauză.

„O primă repriză slabă a noastră, dar discursul de la pauză ne-a adus cu picioarele pe pământ. Am crezut că vom câștiga doar dacă intrăm pe teren. A doua repriză a fost una bună, ne-am făcut jocul, am centrat, am combinat. Suntem foarte bucuroși că am întors scorul.

Există o mică relaxare cu echipele mai mici. Ne-am gândit cu toții că vom câștiga cu 3 sau 4-0, ceea ce nu trebuia să facem, pentru că te pot taxa adversarii la fiecare ocazie. Eu sunt mândru de ceea ce se întâmplă aici. Sunt foarte bucuros de grupul pe care-l avem aici. Am muncit foarte mult ca să ajungem aici. Se pare că munca noastră nu a fost degeaba”, a spus Nicușor Bancu.

