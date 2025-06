România U19 | Ion Marin: „Atât am putut să dăm. Rămânem cu locul 4 în Europa“

Selecționerul naționalei U19 a României, Ion Marin, a afirmat, luni seară, după înfrângerea în fața Olandei, cu scorul de 1-3, în semifinalele Campionatului European Under-19, găzduit de țara noastră, că jucătorii săi atât au putut să dea în această partidă. El se simte împlinit şi cu locul 4, la fel ca băieţii săi.

„Nu vreau să intru într-o zonă acum să înșiruim defecte. Poate că se putea mai mult. Acum primul gol este penibil cum l-am luat. Celelalte au venit de la o echipă care le-a lucrat. Au fost foarte rapizi, au fost reactivi. Acesta este fotbalul, iar noi atât am putut să dăm în seara asta. Rămânem cu locul patru în Europa și cu un lot care poate să acceadă spre Under-20, spre Under-21 și poate să ajungă și la echipa națională mare. I-am felicitat, i-am luat în brațe și o să îi mai iau. O să le mulțumesc pentru toată colaborarea de trei ani. Este ceva…“, a declarat Ion Marin, citat de Agerpres.

„Am totuși parcă un regret că nu am dat și golul 2“

„Le mulțumesc spectatorilor care au dat un ajutor imens acestor tineri și jucătorilor pentru că sunt între primii patru în Europa. Îi felicit pentru comportamentul pe care l-au avut timp de trei ani de zile, de când lucrăm pentru a construi această echipă și pentru a juca la acest Campionat European. Se pare că am reușit ceva. Poate că reușeam mai mult, poate nu… Important este că am avut trei meciuri foarte foarte bune, în care am reușit să acumulăm puncte și să ne calificăm pentru semifinală. Semifinala am jucat-o, ne-am dorit din tot sufletul, din păcate am pierdut. Am totuși parcă un regret că nu am dat și golul 2, parcă era mai frumos“, a adăugat „Săpăligă“.

