Federația Europeană de Gimnastică a anunțat vineri nominalizările pentru cea de-a șasea ediție a premiilor pe care le acordă anual. Se vor acorda distincții la cinci categorii: feminin, masculin, echipă, antrenori și performanță extraordinară.

Ana Bărbosu (19 ani) le are drept contracandidate pe belgianca Nina Derwael (artistică), pe ucraineanca Taisiia Onofriichuk (ritmică), pe spaniola Melania Rodriguez (trampoline) și pe germanca Darja Varfolomeev (ritmică).

Nominalizările au fost făcute de către Comitetul Executiv al organismului continental, iar câștigătorii se vor stabili în urma votului fanilor, care își pot exprima votul pe site-ul European Gymnastics.

Ana Bărbosu, gimnasta cu stil și grație

„Fosta campioană europeană la juniori, Ana Bărbosu din România, s-a remarcat la Campionatele Europene de la Leipzig. La individual compus, ea a câștigat medalia de bronz, readucând țara sa pe podium, la 12 ani după medalia de argint câștigată de Larisa Iordache.

Înlocuitoare de ultim moment în finala la paralele, Ana Bărbosu și-a continuat parcursul, adăugând o altă medalie de bronz. Apoi a câștigat argintul la bârnă. Păstrându-și cea mai bună evoluție pentru final, Ana Bărbosu a executat exercițiul la sol cu stilul și grația obișnuite, câștigând medalia de aur.

În tot acest timp, a studiat pentru Bacalaureat și s-a pregătit pentru mutarea la Universitatea Stanford din SUA, unde concurează acum în sistemul universitar”, se arată în motivația celor de la European Gymnastics.

Europeanul de la Leipzig a fost singura competiție majoră la care a participat românca în 2025. În 2026, ea are de înfruntat diverse probleme, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a retrimis cazul său, în care este disputată medalia olimpică de bronz de la Paris 2024, înapoi la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

