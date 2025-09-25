Mașină de poliție care transportase mai multe persoane reținute, implicată într-un accident. Un poliţist a fost rănit

O autospecială a Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj, după ce a transportat persoane reținute în arestul IPJ Gorj, a fost implicată, joi seară, într-un accident rutier pe DN 66.

Autospeciala a fost lovită de un autoturism care a făcut un viraj la stânga, fiind proiectată într-un cap de pod. Unul dintre polițiști a fost transportat la spital.

O autospecială a Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj și un alt autovehicul, inplicate în accident

Accidentul a avut loc pe DN 66, în localitatea Izvoarele, fiind implicate o autospecială a Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj și un alt autovehicul.

”Din primele verificări a reieșit faptul că, în timp ce autospeciala se angajase în depășirea regulamentară a unui autovehicul care se deplasa pe raza localității, în aceeași direcție de mers, conducătorul autoturismului ar fi efectuat un viraj la stânga, acroșând autospeciala de poliție, care a părăsit partea carosabilă și s-a oprit într-un cap de pod. În autospecială se aflau doi polițiști din cadrul IPJ Dolj, care depuseseră reținuți în arestul IPJ Gorj și se întorceau la sediul poliției Dolj”, a transmis IPJ Gorj.

Unul dintre polițiști a fost rănit, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.A fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

